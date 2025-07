Nasce Ponente Vibes: cultura ed eventi nei comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano

Ponente. A vent’anni dalla sua prima ideazione, i sindaci di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, rispettivamente Angelo Berlangieri, Luigi De Vincenzi e Luca Lettieri, intervenuti insieme ai loro vice sindaco, tutti delegati al Turismo, Maura Firpo, Daniele Rembado e Gianluigi Bocchio, hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica.

Una collaborazione istituzionale finalizzata allo sviluppo coordinato e alla valorizzazione del territorio attraverso strategie condivise di comunicazione e promozione, costruendo così un’identità territoriale comune e rafforzando il posizionamento dell’area Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano sui mercati turistici nazionali ed esteri.

Primario obiettivo è la costituzione di un’azione congiunta e strutturata, dando in tal modo piena valorizzazione delle eccellenze locali, culturali, ambientali, storiche, paesaggistiche, sportive ed enogastronomiche, migliorando la competitività del territorio e la sua capacità attrattiva.

Tra le finalità: il potenziamento della comunicazione integrata per la promozione delle realtà locali, la creazione, nel medio termine, di un nuovo posizionamento dei comuni e degli Enti coinvolti attraverso la promozione orientata a mercati e target; attuare la promozione di un calendario concertato delle date degli eventi sui mercati turistici di riferimento italiani ed esteri dei comuni coinvolti; valorizzare le risorse territoriali d’eccellenza con l’integrazione di nuovi prodotti turistici; destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile; promuovere la qualità dell’accoglienza e l’innovazione; creare opportunità occupazionali puntando su attività che siano compatibili con la salvaguardia delle risorse e la vocazione del territorio; attrarre investimenti e sviluppare partnership, anche con realtà affini di altre regioni; attuare un processo di sviluppo in accordo ed in collaborazione con la collettività locale.

Nasce in quest’ottica la collaborazione con Monferrato On Stage in quanto Appennini ed Alpi Marittime costituiscono lo spartiacque naturale tra le regioni della Liguria e del Piemonte. Sulle relative pendici, con da una parte il mare e dall’altra la pianura e le colline piemontesi, la storia con la localizzazione di versante e di confine politico geografico ha diviso un popolo con un’unica origine. Esso, infatti, ha generato la sua identità sulla diversità culturale derivata dalle terre rispettivamente popolate mantenendo però ben saldi i rapporti di una cultura popolare e rurale, ma ricchissima di storia dello scambio finalizzato alla sopravvivenza delle comunità. Leggende, storie popolari e tradizioni hanno ispirato generazioni di narratori che, in taluni casi su fatti veri, hanno creato una vera e propria cultura territoriale, anche in tema enogastronomico e musicale.

ECCO I PRIMI APPUNTAMENTI

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

Pietra Ligure dalle 18:00 per le vie e le piazze del centro

NOTTE BIANCA! POP INGLESE, ITALO DANCE, REGGAE, SAMBA, TANGO ARGENTINO E TANTI ALTRI SUONI DAL MONDO. BAND LIVE, DJ SET, STREET FOOD, SPETTACOLI E TANTO DIVERTIMENTO

Finalpia, Piazza Abbazia ore 21.00

RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2025 – TODD DAY WAIT+SESSION AMERICANA

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina ore 21.15

ACCADEMIA…D’AUTORE

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò ore 21,30

ALE & FRANZ – IL MEGLIO DEL LORO REPERTORIO COMICO

Loano, Piazza Italia ore 21

SERATA DI BALLO LISCIO COL CONCERTO DELL’ORCHESTRA ROBERTO MORSELLI

Finalpia, Piazza Abbazia ore 21.00

STAVOLTA MIA MOGLIE MI MANDA A FUNK…

Finalborgo, Forte S. Giovanni ore 21.15

VOXONUS FESTIVAL XIV EDIZIONE – LO STRUMENTO A 16 CORDE, CONCERTO DI VOXONUS QUARTET

Finalborgo, Auditorium Destefanis ore 21.15

GIOVANISSIMI IN CONCERTO – CONCERTO PIANISTICO DEGLI ALLIEVI SCUOLA PIANISTICA ATENEUM

VENERDÌ 25 LUGLIO

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò h.21,30

THE BEST OF SANREMO – PROGETTO FESTIVAL

Loano, Piazza Italia ore 20,45

CRAI SUMMER TOUR 2025 CON GIANCARLO BARBARA

Finalborgo, Palazzo Aycardi Ore 21.00

GIACOMO FUGA – CONCERTO PIANISTICO

Finalmarina, P.zza di Spagna ore 21.00

BALLI OCCITANI

Varigotti, Pedana del molo ore 21:30

DJ CASHMERE – MUSICA DISCO PER TUTTI

SABATO 26 LUGLIO

Loano, Lungomare ore 20,30

CARNEVALOA SUMMER EDITION – SFILATA DI CARRI

Varigotti, Piazzetta Libeccio ore 21.00

ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE

DOMENICA 27 LUGLIO

Piea (AT) dalle ore 19.00

MONFERRATO ON STAGE – FESTIVAL KAPTURA – THE ORIGINALS (AFRICA UNITE E THE BLUEBEATERS)

Food e beverage saranno realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentato nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food.

Alle tipicità piemontesi verranno affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, a cui verranno abbinati i vini liguri, tra cui il vermentino, che saranno i super ospiti della serata ligure in Piemonte.

LUNEDÌ 28 LUGLIO

Loano, Piazza Italia ore 21

SERATA DI BALLO LISCIO COL CONCERTO DELL’ORCHESTRA ROBERTO MORSELLI

Finalpia, Abbazia di Santa Maria ore 21.00

I CONCERTI DELL’ABBAZIA: CONCERTO DEL VINCITORE DEL 50° CONCORSO PALMA D’ORO. MUSICHE DI SCARLATTI, SCHUBERT, BACH-BUSONI, KAPUS

Finalborgo, Auditorium Destefanis ore 10/23.30

CRIPTA SONORA – SOUND ART INSTALLAZIONE– (CAPPELLA OLIVERI) A CURA DI GIORGIO BORMIDA

BLANCO – TATSUYA FUJIMOTO – INSTALLAZIONE VIDEO ART WORLD PREMIERE

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina ore 21.15/21,30

MEMORIA E VERTIGINE DEL MITO – TERZO CHIOSTRO – FRANCESCA SENSINI

METAMORFOSI – DEOS DANSE ENSEMBLE CON EVOLUTION CLASSICAL DUO – DANZA CONTEMPORANEA

MARTEDÌ 29 LUGLIO

Finalborgo, Auditorium Destefanis ore 10/23.30

HYDROCOSMOS VR – TECNOLOGIA FILOSOFICA- VIRTUAL REALITY EXPERIENCE- FILM IN REALTÀ VIRTUALE CON VISORE

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina ore 21,30

AIMA | D’OMBRA, UNA LUCE | LEBENSLAUF – TOCNADANZA VENEZIA DIRETTA DA MICHELA BARASCIUTTI – DANZA CONTEMPORANEA

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO

Loano, Oratorio di San Giovanni Battista (Cappe Bianche) ore 21,15

CONCERTO DEL CORO POLIFONICO “CITTÀ DI LOANO”

Loano, Piazza Rocca ore 22

BALLI E CANTI FOLK OCCITANI

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina ore 21,15

ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE CANTA SANREMO

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina ore 21,30

DANZA AI CHIOSTRI A CURA DEL BALLETTO TEATRO DI TORINO

VENERDÌ 1 AGOSTO

Loano, Piazza Italia ore 21,30

LOANO IN DA CLUB W/ BACK TO PICK UP CREW CON I DJ CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL CELEBRE LOCALE

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò h.21,30

ALLERIA PROJECT – LA MUSICA DI PINO DANIELE

Manie, Camping San Martino ore 21.00

MANIETUDO OFF – LEANDRO IN CONCERTO

DOMENICA 3 AGOSTO

Finalborgo, Forte S. Giovanni ore 21.15

VOXONUS FESTIVAL XIV EDIZIONE – UN MARE DI NOTE – MUSICHE DI A. VIVALDI, G. VERDI, G. PUCCINI, H. ZIMMER, J. HORNER, E. MORRICONE