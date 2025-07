Musica in piazza a Borgio Verezzi, il 28 luglio le canzoni più amate del Festival di Sanremo

Borgio Verezzi. Lunedì 28 luglio, alle ore 21.30, terzo appuntamento con la rassegna musicale in Piazza San Pietro a Borgio Verezzi, nel cuore del centro storico, con una serata assolutamente da non perdere tutta dedicata alle canzoni più amate del Festival di Sanremo, dal 1951 ad oggi.

“Progetto Festival” (The best of Sanremo) vedrà sul palco quattro musicisti di grande esperienza: Angela Vicidomini con la sua splendida voce, Alessio Briano alle tastiere, Andrea Balestrieri alla batteria e Artan Selishta alle chitarre.

Si ripercorreranno i momenti più significativi della kermesse canora italiana per eccellenza, ascoltando le più belle canzoni che hanno fatto la storia del festival sanremese, anche con nuovi arrangiamenti. Il concerto è stato realizzato nelle più importanti piazze e teatri liguri e nello stesso Teatro Ariston di Sanremo, aggiudicandosi menzioni e premi per la qualità artistica del Progetto. Ha al suo attivo diversi CD “Best of Sanremo” incisi durante le esibizioni live, e le date delle esibizioni della band si susseguono per tutta l’estate e non solo, a dimostrazione del gradimento del pubblico.

Il concerto è organizzato dal Comune di Borgio Verezzi con la collaborazione della Società Cooperativa CMC / Nidodiragno Produzioni.

“E’ la prima volta che “Progetto Festival” si esibisce sul nostro palcoscenico estivo borgese – commenta Veronica Aicardi Vicesindaco e Assessore al turismo – ma conosciamo i musicisti della band per la grande esperienza costruita in tanti anni e per aver assistito ai loro concerti in altre location, fra le quali anche il Teatro Gassman lo scorso gennaio: siamo davvero felici di averli nuovamente a Borgio Verezzi nella Rassegna Musica in Piazza, dove non poteva mancare una serata dedicata alla canzone italiana vista attraverso la storia della rassegna sanremese: vi aspettiamo in Piazza San Pietro per una serata emozionante, dove cantare insieme ricordando la nostra stessa storia”.

Il prossimo appuntamento con “Musica in Piazza” sarà il giorno 8 agosto con un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Nel frattempo, il 5 agosto prenderà il via anche la prima minirassegna “Musica nel Giardino del Torrione” a poca distanza da Piazza San Pietro, dove avremo il piacere di riascoltare proprio due dei musicisti di Progetto Festival, Angela Vicidomini e Alessio Briano nel Music Time Duo, stavolta protagonisti di “Italian Graffiti 2025”.

In Piazza come sempre gli spettatori verranno accolti sul lungo sagrato della Chiesa parrocchiale di San Pietro – per l’occasione aperta e illuminata anche in orario serale grazie alla collaborazione della Parrocchia – con la possibilità di usufruire di cuscini distribuiti prima dei concerti. Ingresso libero.