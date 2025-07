Movida a Savona, la proposta dei Giovani Comunisti: “Un servizio bus notturno per garantire il divertimento e la sicurezza dei ragazzi”

Savona. Un servizio bus regolare, per garantire il divertimento e la sicurezza dei giovani tra il porto e gli altri quartieri della città. E’ la proposta lanciata dal coordinamento provinciale dei Giovani Comunisti di Savona, che ha lanciato una petizione sul tema.

“Savona è una delle città italiane con una popolazione anziana numericamente piuttosto rilevante. Le attività per i giovani alla sera non sono poi così molte e quasi tutte sono concentrate nell’ambito della Vecchia Darsena. Molti giovani sono costretti a rinunciare alla movida a causa delle difficoltà relative ad un trasporto sicuro, in particolare pensando al ritorno a tarda notte. Pensiamo che una implementazione del servizio autobus verso e dalla Darsena sarebbe utile per garantire non solo il diritto al divertimento, ma soprattutto la sicurezza per i giovani di poter vivere le ore della sera senza rischiare poi di mettersi al volante dopo aver ecceduto con alcolici o altre sostanze”.

“Indubbiamente garantire questo servizio permetterebbe anche alle attività del Porto di essere maggiormente frequentate e potrebbe evitare anche altri problemi legati a tensioni che a volte si verificano per mancanza di trasporti e di vigilanza in merito. Una sicurezza che va garantita ai lavoratori che saranno impiegati in questo servizio e che ne è il presupposto. Abbiamo così proposto una petizione che invitiamo a firmare per avere un autobus che nelle ore della notte faccia il servizio di trasporto, soprattutto nei giorni di venerdì e sabato”.

“Non proponiamo a TPL un servizio a chiamata, chiediamo un servizio regolare che dal porto arrivi in tutti gli altri quartieri di Savona alle 2 di notte, non solo durante l’estate ma che per tutto l’anno. Non un servizio per turisti ma per tutti i cittadini e, nello specifico, per i giovani”.