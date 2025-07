Motociclista ferito nei boschi di Rialto: intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino

Rialto. Questa mattina, poco dopo le 9.40, i vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti nei boschi di Rialto, in località Berea, in una zona impervia, per soccorrere un motociclista ferito di circa 50 anni.

L’uomo, insieme ad altri due compagni, stava percorrendo i sentieri della zona con una moto da cross quando, a seguito di una caduta, ha riportato un sospetto trauma intercostale.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo dell’incidente a piedi, supportata dal Soccorso Alpino e dall’elicottero Grifo del 118.

I sanitari sono stati verricellati sul posto, hanno fornito le prime cure e proceduto con l’immobilizzazione del ferito.

Successivamente, l’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.