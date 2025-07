Monumento ai Caduti a Ceriale, Movimento Indipendenza attacca: “Ridotto a deposito di materiale per le manifestazioni estive”

Ceriale. “Monumento ai Caduti ridotto a deposito di materiale per le manifestazioni estive”. È l’accusa mossa dal Movimento Indipendenza a Ceriale in relazione al monumento sito in piazza della Vittoria.

“Dopo le nostre numerose segnalazioni sul degrado intorno all’area, – hanno spiegato da Indipendenza, – alcune famiglie storiche cerialesi discendenti dei soldati morti nei due conflitti mondiali, hanno espresso con rammarico l’intenzione di far cancellare i nomi dei loro congiunti incisi sul Sacrario”.

“È una vergogna il continuo deturpamento di quello che, insieme al Bastione, è considerato il simbolo della nostra cittadina. Il Monumento ai Caduti merita rispetto e deve essere onorato. Sono più di due anni, da quando si è insediata l’amministrazione comunale, che chiediamo insistentemente (anche con un esposto al ministero della Difesa), di salvaguardare il nostro monumento”.

“Abbiamo suggerito di progettare e realizzare una recinzione a protezione dell’area prendendo come esempio il Monumento eretto ad Albenga in Piazza San Michele ma l’amministrazione comunale continua a permettere il solito scempio ogni qual volta vi sono i preparativi degli spettacoli”.

Quindi l’appello: “Facciamo appello ai cittadini cerialesi e alle Associazioni d’Arma e Combattentistiche della provincia di Savona affinché il Monumento dedicato ai Caduti di tutte le Guerre venga maggiormente valorizzato, protetto e rispettato da chiunque”.

E, infine, l’annuncio di un esposto: “Nei prossimi giorni presenteremo anche un esposto a Sua Eccelenza il Signor Prefetto”, hanno concluso dal Movimento Indipendenza.