Miss Blumare: a Pietra Ligure vince Alice Fenoglio, sul podio anche le savonesi Giada Delitala e Soraya Gabbiano

Pietra Ligure. È Alice Fenoglio, 23enne di Torino, la vincitrice della quarta tappa ligure di Miss Blumare, contest nazionale dedicato alla bellezza e alla moda, giunto alla sua 17° edizione.

La serata, presentata dallo showman Enrico Balsamo (comico, ventriloquo, illusionista), si è tenuta lunedì 30 giugno al Grand Hotel di Pietra Ligure, 12 in totale le ragazze, alcune alla loro prima sfilata, che hanno preso parte alla sfida con l’obiettivo di conquistare una fascia e accedere alla finale regionale che si terrà l’11 agosto in piazza De Andrè ad Albenga e regalerà il pass per la finalissima sulla MSC Grandiosa, in programma dal 9 al 15 novembre 2025. Ma non solo, il 24 agosto, sempre a Pietra Ligure, questa volta in piazza San Nicolò, si terrà una tappa interregionale, anche in questo caso molto importante per le fasi finali del concorso di bellezza, il primo su una nave da crociera.

Ma torniamo alla serata di lunedì, a completare il podio due diciottenni savonesi: Giada Delitala di Pietra Ligure e Soraya Gabbiano di Borghetto Santo Spirito. Quarto posto per la giovanissima Rachele Siffredi, 15 anni di Andora. Hanno conquistato Fa. Tra le partecipanti anche Alessia Procacci, Adelina Savka, Lara Ravaioli, Ginevra Zuccaroni e Gabriella Karay.

Tre le uscite (una casual, una in bikini e una in abito da sera) che sono state votate dalla giuria composta da: Veronica Fama (speaker, cantante, vocal coach canto e teatro, autrice di commedie teatrali); Cristina Giuntini (ex modella, Miss Ducati Toscana e talent scout); Giorgia Scalise (giornalista di IVG.it); Marco Guidi (model photographer, videomaker); Claudio Deorsola (fotografo moda ed eventi storici e cittadini, restauratore di palazzi storici e monumenti). Presidente di giuria Alessandro Campanile, attore di fiction televisive italiane e spot pubblicitari, testimonial per l’Italia di magazine di alta moda internazionali e ideatore e cofondatore della Creative Academy, scuola professionale per i mestieri del cinema a Savona.

Immancabili sul palco Francesca Bianco e Massimo Enrico, da anni organizzatori delle tappe liguri, seguite dall’associazione Arte Moda, che si sono complimentati con le ragazze: “Siete tutte bellissime, perché siete uniche, ognuna di voi ha la sua bellezza”.

Ad allietare la serata anche sfilate di abiti e gioielli e la bellissima voce di Rachele Noli, cantante, attrice e ballerina di 17 anni. Si è esibita anche la sua insegnante, nonché per l’occasione giurata, Veronica Fama.