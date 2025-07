Miss Albenga Summer: chiuse le selezioni liguri, si guarda ora alla finale regionale

Albenga. Domenica 27 luglio si è conclusa, con la quinta tappa di selezione regionale in Liguria, l’edizione 2025 del Summer Tour legato alla finale regionale di Miss Albenga Summer, giunta quest’anno alla 13esima edizione e da ben 10 anni collegata al concorso nazionale Miss Blumare.

La serata, organizzata dallo staff di Miss Albenga Summer, composto da Francesca Bianco e Massimo Enrico, si è svolta nella splendida cornice del ristorante pizzeria Manè 4.0, affacciato sul lungomare Cristoforo Colombo di Albenga.

Le ragazze partecipanti, tutte appartenenti all’agenzia Arte & Moda diretta dal sig. Maurizio Tonini, sono state protagoniste di una serata elegante e coinvolgente, conclusa con la proclamazione delle vincitrici:

Miss Manè : Soraya Gabbiano – Borghetto S. Spirito

: – Borghetto S. Spirito Miss Santero : Alice Fenoglio – Torino

: – Torino Miss Fashion Style : Giada Delitala – Pietra Ligure

: – Pietra Ligure Miss Beauty : Sara Berriolo

: Miss Sorriso : Rosanna Annalina Halapciuc

: Miss Simpatia : Rachele Siffredi

: Miss Arte & Moda: Giada Bertelà

Tutte le ragazze premiate, insieme ad altre partecipanti che si sono distinte per estetica e carisma, accederanno di diritto alla finale regionale di Miss Albenga Summer, in programma l’11 agosto in Piazza De André ad Albenga.

“Ricordiamo che, dallo scorso anno, il tour include anche la tappa interregionale di Miss Pietra Ligure, che si terrà il 24 agosto in Piazza San Nicolò. Le vincitrici delle due tappe avranno l’opportunità di rappresentare la Liguria alla finale nazionale di Miss Blumare, prevista dal 9 al 15 novembre 2025 a bordo di una nave MSC, durante una crociera gratuita riservata a tutte le finaliste nazionali. Una grande occasione per le concorrenti, che oltre alla bellezza, porteranno in scena il loro talento e la voglia di mettersi in gioco in un’esperienza unica”, si legge in una nota degli organizzatori.