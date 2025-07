Mirri al gruppo “Insieme per Carcare”: “Troppe multe? La minoranza ha fatto danni e ora critica le conseguenze”

Carcare. “Mi stupisco sempre quando l’attuale minoranza, dopo aver governato ben 14 anni, interviene sull’operato dell’amministrazione perchè dimostra ogni volta di essere fuori luogo, non solo adesso, ma anche in passato”. Inizia così la risposta del sindaco Mirri alle critiche del gruppo “Insieme per Carcare” sulle multe elevate di recente ai titolari dei pubblici esercizi.

“Innanzitutto vorrei precisare che l’interrogazione presentata non sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale del 18 luglio perchè, come ho sottolineato in commissione, i membri dell’opposizione dovrebbero conoscere il regolamento e non si può chiedere la risposta scritta al documento ed anche che sia discussa apertamente durante la seduta – prosegue il primo cittadino – In merito alle sanzioni ai pubblici esercizi, che peraltro sono solo due, ribadisco che non spetta al sindaco avvallarle o annullarle ma agli uffici preposti e ai tecnici. Sulla Polizia locale, poi, ci tengo a rimarcare il fatto che gli stessi agenti così criticati dalla minoranza sono stati assunti proprio durante lo scorso mandato, quindi da chi governava prima”.

E sul caso della sanzione annullata per il container in via Maestri del Lavoro commenta: “Ne abbiamo già discusso in Consiglio, al gruppo è stata fornita tutta la documentazione richiesta quindi credo non sia il caso di tornare nuovamente sull’argomento. Preciso solo che non sussiste alcun danno erariale, che stiano tranquilli i consiglieri di minoranza, in quanto l’archiviazione del verbale è avvenuta prima di incassare la somma comminata e quando ancora non era stata impugnata, quindi il procedimento ha seguito le vie corrette. Ferraro è un po’ disorientato, pare che non conosca le regole”.

“Infine, sul malcontento dei commercianti, dico all’opposizione che non serpeggia solo ora, ma parte da lontano, da ben sette anni fa”, conclude annunciando che a breve potrebbero esserci novità positive.