Liguria. Una goccia fredda entra sul Mar Ligure e determina generali condizioni di instabilità segnatamente nella giornata di sabato. Migliora domenica e nuovo peggioramento lunedì. Temperature inferiori alle medie stagionali.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 26 luglio avremo tra la notte e la mattinata non si esclude la genesi di rovesci o brevi temporali sotto costa sul settore centro-orientale, nubi sparse altrove, senza fenomeni. Nel pomeriggio deciso incremento dell’instabilità con rischio di temporali sparsi specie sul settore centro-orientale ed il comparto delle Alpi Liguri, con fenomeni sconfinanti dalle aree interne verso la costa. Attenuazione delle precipitazioni quasi ovunque dopo il tramonto.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio sotto costa. Mare generalmente mosso. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie: sulla costa minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 24 e 26 gradi; all’interno minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 gradi.

Domenica 27 luglio in genere soleggiato. Possibili nubi cumuliformi nelle aree interne del levante associate a qualche rovescio o temporale. In serata qualche pioggia in arrivo da nord anche sui versanti padani centrali, per il resto situazione invariata.

Venti deboli da nord al mattino, da sud-ovest nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature in ulteriore e lieve calo le minime, in aumento le massime.

Lunedì 28 luglio probabile nuovo passaggio instabile sul settore centro-orientale.