Liguria. Il cavo d’onda, responsabile del peggioramento vissuto nella giornata di Domenica, viene riassorbito progressivamente dal getto, lasciando spazio ad una veloce rimonta anticiclonica, la quale garantirà il ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mare localmente molto mosso o agitato al largo delle coste Imperiesi in serata.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori. A partire dalle prime ore del mattino nuvolosità bassa in aumento sul Centro-Levante, in estensione nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio alle coste del Centro-Ponente, senza fenomeni di rilievo associati. Più asciutto nell’Imperiese e nei settori padani con ampie schiarite e clima mite. Qualche rovescio localizzato sarà possibile sulle vette delle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio.

Venti: generalmente deboli o al più moderati dai quadranti meridionali, localmente rafficati al largo. Mari: mossi o molto mossi su tutti i settori. Locali rinforzi fino ad agitati al largo delle coste Imperiesi tra tardo pomeriggio e serata

Temperature: minime in aumento sui settori costieri e in diminuzione in quota. Massime stazionarie o in lieve aumento, più marcato sui versanti padani e sui settori occidentali. Costa: Min: +18°C/+24°C – Max: +23°C/+28°C; interno: Min: +7°C/+15°C – Max: +16°C/+26°C.

MARTEDì 15 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata su quasi tutta la regione. Locali fenomeni di instabilità pomeridiana saranno possibili sulle vette Avetane e sulle Alpi Liguri, in esaurimento serale. Transito di nuvolosità alta stratificata in serata sul settore Centro-occidentale. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].

Venti: deboli dai quadranti meridionali; Rotazione serale ai quadranti settentrionali in serata. Mari: mossi in mattinata a Levante, in scaduta pomeridiana. Poco mossi sui restanti settori per l’intero periodo.

Temperature: minime stazionarie. Massime in generale aumento sia nei settori interni che in quelli costieri

MERCOLEDì 16 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata in costa con clima mite e asciutto. Instabilità pomeridiana in sviluppo nell’entroterra di Levante e sul comparto delle alpi Liguri con rovesci anche a sfondo temporalesco.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.