Liguria. La saccatura che ha portato al netto peggioramento ed ai temporali nel weekend continua a mantenere instabile la situazione atmosferica: sono attesi infatti nuovi rovesci sparsi sull’Italia settentrionale, alternati ad istanti con cieli limpidi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: rotazione da nord nel tardo pomeriggio/prime ore serali, con intensificazione e raffiche di vento fino a forti in concomitanza con l’arrivo di aria più fredda da nord.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli ampiamente soleggiati su tutta la regione. Poche variazioni nel primo pomeriggio, mentre nella seconda parte l’ingresso di aria più fredda da nord favorirà la produzione di temporali nell’interno centro-orientale della regione, con possibile interessamento anche delle coste adiacenti.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a quelli meridionali nel corso del pomeriggio. Nuova rotazione da nord (con intensificazione sui settori centro-orientali) in concomitanza dell’ingresso di aria fredda da nord.

Mari: inizialmente molto mosso, localmente agitato a levante, in graduale scaduta fino a mosso nel corso della giornata.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +25°C/+28°C; interno: Min: +10°C/+17°C – Max: +21°C/+29°C.

MERCOLEDì 9 LUGLIO: giornata soleggiata su tutta la regione, con formazione di qualche cumulo nel pomeriggio su Alpi Liguri e valli Avetane, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti: a tratti moderati a regime di brezza tesa. Mari: inizialmente mosso, in graduale scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata. Temperature: minime in ulteriore calo, massime stazionarie.

GIOVEDì 10 LUGLIO: giornata simile alla precedente, con maggiore nuvolosità pomeridiana nell’interno e la cui unica variazione di rilievo riguarda lo sviluppo di precipitazioni a carattere convettivo sulle Alpi Liguri.

Venti: moderati a regime di brezza. Mare: poco mosso. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]