Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 19 luglio, al mattino è previsto un rapido aumento della nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse potrebbero interessare il settore centro-orientale dove non si esclude qualche isolato piovasco sotto gli addensamenti più intensi. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità lungo la fascia costiera specie centrale ed orientale con fasi soleggiate. Rischio di un temporale tra le Alpi Liguri e la Val Bormida occidentale, in attenuazione e successivo dissolvimento nel suo incedere verso levante, per il resto cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Venti

Da deboli a moderati da sud-est

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In aumento le minime, in lieve calo le massime

Costa: Min: +20°C/+22°C – Max: +25°C/+28°C.

Interno: Min: +13°C/+20°C – Max: +22°C/+25°C.