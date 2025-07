Liguria. Una rimonta anticiclonica tra penisola Iberica e Gran Bretagna regala giornate soleggiate e stabili, con temperature in graduale rialzo. Ecco in dettaglio le previsioni meteo per Savona e la Liguria elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Savona e Liguria, giovedì 10 luglio

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli sereni su tutta la regione. Dalle ore centrali possibile sviluppo di cumuli isolati nell’interno della regione, ma senza fenomenologia associata

Venti

Tra debole e moderato a regime di brezza.

Mari

Generalmente poco mosso o quasi calmo.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Costa: minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Interno: minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 23 e 30 gradi

Previsioni meteo Savona e Liguria, venerdì 11 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata soleggiata su tutta la regione, con formazione di qualche cumulo nel pomeriggio su Alpi Liguri e valli Avetane, con possibile sviluppo di fenomeni temporaleschi isolati sulle Alpi Liguri.

Venti

Fino a moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mosso, localmente mosso in serata a ponente.

Temperature

In lieve aumento

Previsioni meteo Savona e Liguria, sabato 12 luglio

Giornata caratterizzata da una maggiore nuvolosità rispetto alle precedenti, soprattutto a ponente; tuttavia, i fenomeni piovosi saranno nuovamente isolati e di intensità moderata, relegati tra le Alpi Liguri ed interno Imperiese e sul centro-levante interno della regione. Vento a carattere di brezza, tesa nelle ore pomeridiane, localmente forti nell’interno centrale. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime in aumento, massime in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti