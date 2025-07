Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 6 luglio, intorno all’alba, dopo una nottata in prevalenza stabile e con nuvolosità sparsa, potranno attivarsi dei nuclei temporaleschi davanti alle coste del settore centro-orientale. Nel corso della mattinata, si potrà assistere al coinvolgimento dei tratti costieri di genovesato, Tigullio e spezzino, asciutto e senza variazioni di rilievo altrove.

Dal pomeriggio, l’instabilità tenderà a coinvolgere progressivamente le aree interne, favorendo un graduale miglioramento lungo la fascia costiera del centro-levante. Tuttavia, potrà persistere dell’instabilità tra savonese orientale e genovesato.

Da segnare che, per l’intero arco della giornata, in presenza dei fenomeni precipitativi più intensi, saranno possibili delle grandinate.

Venti

nottetempo e al primo mattino, in prevalenza deboli da nord o di direzione variabile. Nel corso della mattinata, ventilazione in progressivo rinforzo e in rotazione dai quadranti meridionali. Infine, in serata venti moderati, con raffiche fino a tesi o forti, nuovamente da nord.

Dal tardo pomeriggio/sera venti forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest sul Golfo.

Mari

in aumento da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata.

Temperature

minime stazionarie. Massime in lieve calo, diminuzione più marcata nelle aree soggette a precipitazioni.

Costa: Min: +22°C/+26°C – Max: +27°C/+32°C.

Interno: Min: +12°C/+21°C – Max: +25°C/+30°C.