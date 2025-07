Meteo in peggioramento, diramata l’allerta gialla per temporali su levante savonese ed entroterra

Savona. Alla luce delle ultime previsioni meteo, Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali sulle zone B, C, D ed E dalle 6 alle 15 di domani, lunedì 21 luglio.

Dopo il forte temporale che ha interessato Savona questa mattina con 63.4 millimetri caduti in un’ora sopra la città della torretta, oggi permangono condizioni instabili con una bassa probabilità di temporali forti, ma meno strutturati di quanto successo qualche ora fa.

Domani invece “gli ingredienti temporaleschi” concomitanti al passaggio di una saccatura sono più marcati e, seppure apparentemente destinati a interessare prevalentemente i settori alpini, non si può escludere che qualche temporale molto forte possa innescarsi anche in Liguria.

Secondo l’avviso meteo di Arpal, oggi domenica 20 luglio per l’intera giornata permangono condizioni d’instabilità che favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi, più probabili fino al primo pomeriggio sulla zona B, poi su Alpi Liguri e Appenino di levante, ma con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone.

Lunedì 21 luglio il passaggio di una saccatura sull’arco alpino acuisce le condizioni d’instabilità già presenti sulla Liguria favorendo lo sviluppo di temporali in movimento verso nordest; possibili fenomeni forti con bassa probabilità nella notte, alta probabilità su B,C, D ed E tra mattino e primo pomeriggio, bassa su A; successivamente ancora bassa probabilità di fenomeni forti; possibili locali grandinate. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali fino a localmente forti da sud, sudest sui rilievi del settore centrale, da sudovest lungo la costa di ponente.

Martedì 22 luglio mare localmente molto mosso per onda da sudovest al mattino sulla costa di C, in temporaneo calo nelle ore centrali; in serata nuovo aumento del moto ondoso fino a molto mosso per onda di libeccio sulla costa di A e C.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/