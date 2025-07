Liguria. Si protrae agli ultimi giorni di luglio la parentesi stabile sulla nostra regione, con giornate soleggiate, instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature lievemente al di sotto della media del periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni su tutta la regione in mattinata con clima prevalentemente asciutto. Nel corso delle ore centrali nuvolosità cumuliforme in aumento nelle aree interne, in evoluzione pomeridiana con rovesci e locali colpi di tuono su Alpi Liguri ed Appennino di Levante. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori; locali velature sugli estremi di regione tra tardo pomeriggio e sera.

Venti: in mattinata, moderati dai quadranti meridionali sul Medio-Ponente e deboli variabili sul Centro-Levante costiero. Rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio a Levante e debole compressione da Nord sulla riviera di Ponente.

Mari: poco mossi o localmente mossi in mattinata al largo. Poco mossi o quasi calmi nella seconda parte di giornata su tutti i settori.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; Massime in aumento sulle coste del settore Centro-Occidentale e nelle vallate del genovesato (complici fenomeni di “compressione” locale). Costa: Min: +18°C/+24°C – Max: +26°C/+31°C; interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +22°C/+30°C.

MERCOLEDì 30 LUGLIO: giornata inizialmente stabile con cieli poco nuvolosi o al più velati. Instabilità via a via più diffusa andrà a svilupparsi sul comparto delle Alpi Liguri e sulla Val d’Aveto-Trebbia nelle ore centrali, per poi andare ad interessare anche le dorsali Centro-Occidentali Appenniniche e le aree dell’entroterra di Levante con rovesci e locali grandinate di piccole dimensioni; Possibile interessamento dei tratti costieri del genovesato Occidentale e dell’Imperiese nel tardo pomeriggio. Asciutto e soleggiato sui restanti settori fino a fine periodo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi in prima mattinata al largo delle coste Spezzine. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata a Ponente. Mari: localmente mossi in mattinata al largo delle coste Spezzine; Poco mossi altrove per l’intero periodo. Temperature: minime stazionarie; Massime in lieve diminuzione sul Centro-Levante costiero e in lieve aumento nei versanti padani.

GIOVEDì 31 LUGLIO: cieli sereni sotto costa e poco o parzialmente nuvolosi nell’entroterra a partire dalle ore centrali. Rovesci e locali temporali in sviluppo pomeridiano sulle dorsali Appenniniche. Ventilazione debole meridionale. Mari poco mossi a Levante e quasi cali sulle coste centro-occidentali. Temperature stazionarie in costa e in lieve aumento nelle aree dell’entroterra. [Previsione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]