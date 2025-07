Liguria. Si apre una breve parentesi stabile sulla nostra regione. Prima parte della settimana con giornate miti, ma con un flusso meridionale via via più invadente e di conseguenza con copertura nuvolosa in aumento, specialmente a partire dalla giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mari localmente agitati al largo e sulle coste Spezzine a partire dalle ore pomeridiane.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità sparsa tra nottata e primissima mattinata sui settori costieri Occidentali ma senza fenomeni di rilievo e in progressivo diradamento dopo l’alba. Cieli sereni o al più poco nuvolosi sui restanti settori fino alle ore pomeridiane, con qualche possibile veloce rovescio sulle vette Avetane e sul comparto delle Alpi Liguri. Velature in transito da Ponente a Levante tra tardo pomeriggio e serata.

Venti: moderati, rafficati di Scirocco sulle coste del Centro-Levante in nottata. Deboli dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino a fine periodo su tutti i settori. Locali rinforzi di ritorno da Est sulle coste Imperiesi in serata.

Mari: mossi o molto mossi in mattinata. Generalmente molto mossi su tutti i settori a partire dalle ore tardo-pomeridiane con rinforzi fino ad agitati sulle coste Spezzine e al largo delle coste imperiesi entro sera.

Temperature: minime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nell’entroterra. Massime stazionarie o in lieve aumento, specialmente nei versanti padani Centro-Occidentali. Costa: Min: +18°C/+24°C – Max: +25°C/+30°C; interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +22°C/+31°C.

MERCOLEDì 23 LUGLIO: giornata inizialmente stabile e soleggiata su tutti i settori. A partire dalle ore centrali nuvolosità crescente e sviluppo di rovesci e temporali sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione pomeridiana alle creste Appenniniche di Ponente e parzialmente ai versanti padani occidentali. Nuvolosità bassa in aumento sui settori costieri a partire dalla serata. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati: da Sud-Ovest a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante costiero. Mari: mossi o molto mossi in mattinata; In scaduta pomeridiana sul settore centrale con mari poco mossi sotto costa entro sera. Localmente mossi in serata davanti alle coste Imperiesi. Temperature: stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

GIOVEDì 24 LUGLIO: cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti marittimi centro-orientali per l’intero periodo, con qualche timida schiarita nel tardo pomeriggio. Instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e nel profondo entroterra di Ponente, ove non si esclude qualche colpo di tuono. Più asciutto sulle coste Imperiesi. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]