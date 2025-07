Messa in sicurezza del territorio e di edifici pubblici, via libera al nuovo bando ministeriale

Liguria. “Con Decreto del Ministero dell’interno in data 14 luglio 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e già consultabile sul sito della Finanza locale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni per la richiesta di contributo, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

Lo ha annunciato oggi Anci Liguria, in merito alle opportunità previste per le amministrazioni locali.

A partire dal 22 luglio è possibile compilare la richiesta, secondo il modello di istanza (allegato al Decreto), che deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, a pena di decadenza entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025, esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF).

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di: 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano già beneficiari, per le annualità 2023-2024-2025, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2023-2024-2025, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

(QUI i dettagli)