Maturità 2025, pioggia di 100 (con una lode) al liceo Della Rovere di Savona

Savona. Anche al liceo Della Rovere di Savona si sono appena conclusi gli esami di maturità.

Un anno scolastico coronato dal 100 e lode per Miriana Parodi della 5B (Scienze Umane) e ricco di soddisfazioni anche per diversi studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti.

Per le Scienze Umane, 100/100 per Desirée Dimaio (5A), Umberto Guglielmino e Sara Molinari (5B), Sofia Grassi (5C), Ilaria Patrone e Carlotta Ravera (5DI). Con 98/100 Giacomo Negro in 5B e Giada Salerno in 5C.

Nel Linguistico, spiccano i 100/100 di Jia Yi Liu, Marta Guastavino, Giada Rizzi (5F), Anita Castellano e Giovanni Orione (5LH), nonché i 98 di Elio Angeli (5DI) e Alessandra Soponea (5LH). Per Jia Yi, Giada ed Elio, studenti del percorso ESABAC che consente di ottenere il doppio diploma, italiano e francese, la soddisfazione è doppia, avendo conseguito con il massimo dei voti anche il Baccalauréat.

Per l’indirizzo Economico Sociale, raggiungono il 100 Alida Piccone in 5E e Greta Brunasso in 5G.

“Ai diplomati i nostri migliori auguri, perché realizzino le loro aspirazioni. Speriamo conservino un sereno ricordo della loro esperienza” è il commento del liceo.