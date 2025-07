Maturità 2025, al Falcone otto diplomati col 100 (con cinque lodi). Il preside: “Il vostro successo esempio di virtù e desiderio di eccellere”

Loano. Al termine dell’anno scolastico e degli esami di maturità, il dirigente scolastico dell’istituto Falcone di Loano Mosè Laurenzano ha inviato un messaggio di congratulazioni agli otto studenti diplomatisi con il massimo dei voti (100/100); di questi, cinque hanno ottenuto anche la lode.

“Con grande orgoglio e ammirazione desidero congratularmi con voi per il brillante risultato conseguito – scrive Laurenzano – Questo traguardo rappresenta il frutto di un percorso di impegno, serietà e passione per l’apprendimento, valori fondamentali che vi accompagneranno nel vostro cammino futuro. Il vostro successo è esempio di virtù e di un desiderio sincero di eccellere, di avere il coraggio di dare sempre il massimo, qualità che vi renderanno protagonisti di un domani prospero e ricco di soddisfazioni. Ricordate sempre che il merito, l’impegno e la costanza sono le chiavi per realizzare i vostri sogni”.

“Vi auguro un futuro ricco di opportunità, crescita e successi. Vi chiedo di continuare a portare avanti con orgoglio i valori fondanti dell’istituto Falcone: l’importanza della diffusione della Legalità, il contrasto alle mafie e alla cultura mafiosa, il Rispetto, la Gentilezza e il Coraggio. Continuate a credere in voi stessi e a perseguire con determinazione i vostri obiettivi”.

Si sono diplomati con il cento: Matteo Parodi, Lorenzo Pollione, Francesco Tambresoni; hanno ottenuto la lode: Gabriel Carmelo Costantino, Marco Curcuianu, Helena Aurora Ercolani, Ilenia Morelli, Giulia Portomauro.