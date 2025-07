Matteo Canciani torna in politica e aderisce a “Patto per il Nord”

Liguria. “Ritorno in punta di piedi nel mondo politico decidendo di iscrivermi all’Associazione Patto per il Nord dopo aver intrapreso lunghi colloqui con la segretaria provinciale Martina Milani e avuto l’onore di conoscere il segretario federale l’ On. Paolo Grimoldi. Sono reduce da un lungo periodo fuori dalla politica e il ritorno in questo ‘mondo’ è un processo complesso, che può essere motivato da una combinazione di fattori personali, sociali e politici. Non esiste una sola risposta alla domanda ‘perché’, ma piuttosto una molteplicità di ragioni che possono spingere una persona a riprendere il suo impegno in questo campo, una su tutte la voglia di poter ridare il mio contributo in un momento di forte “disordine ideologico/politico. Mi metto a disposizione dell’associazione e dell’amica Martina Milani nella speranza che nuovi volti e vecchie conoscenze facciano la stessa mia scelta”. Lo fa sapere, in una nota, Matteo Canciani dell’associazione Patto per il Nord.

“Nel contesto della rievocazione medievale, Paolo Grimoldi, onorevole per quattro legislature oggi segretario federale dell’associazione politica Patto per il Nord fermamente contraria al Ponte sullo Stretto, è ospite della segreteria provinciale alla più antica Cena Medievale di terra ligure. Venerdì sera infatti il lombardo Paolo Grimoldi ha scelto la Liguria, in particolare Giustenice, nello splendido entroterra di Pietra Ligure, e l’incantevole piazza dedicata a San Michele per un’occasione davvero speciale: la cena ultratrentennale che non manca mai il tutto esaurito – si legge in una nota dell’associazione -. Un momento di divertimento e relax tra un impegno e l’altro ma sempre con un occhio al territorio. Patto per il Nord, infatti, in coerenza con il proprio statuto, segue sempre con interesse e ammirazione le iniziative dei territori del Nord che promuovono le bellezze dei paesi e tramandano negli anni le tradizioni locali storico-culturali. Il Palio Storico di Giustenice è un ottimo esempio di quello che per il Patto per il Nord è ” il diritto all’ identità regionale e alla memoria storica collettiva”.

“Vengo sempre volentieri in Liguria – dice Paolo – ma non ero mai stato qui a Giustenice e sono rimasto davvero colpito dalla bellezza di questa piazza, dall’allestimento del contesto storico e dalla meravigliosa vista che si gode da quassù del Mar Ligure. Tornerò sicuramente per altre occasioni”.

“La serata chiude il pomeriggio che ha visto il segretario federale impegnato a conoscere i nuovi iscritti della neonata sezione del Pietrese-Finalese di Patto per il Nord Savona. Essa comprende, oltre ai due paesi rivieraschi (Pietra e Finale Ligure), i comuni di Giustenice, Tovo San Giacomo, Magliolo, Rialto, Calice Ligure, Borgio Verezzi, Vezzi Portio e Noli, antica repubblica marinara. Gli iscritti della sezione si impegnano a portare avanti i valori fondanti dell’associazione che ha come obiettivo principale “la riforma costituzionale in senso federale per l’autogoverno del Nord, del centro e del sud” per arrivare ad avere “un moderno stato federale, che sappia rispettare tutti i popoli che lo costituiscono, indipendentemente dalla loro consistenza numerica”, concludono.