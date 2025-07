Mareggiata a Bergeggi, uno stabilimento non riapre più e l’altro è in ginocchio: “Ci sentiamo soli”

Bergeggi. “Siamo disperati, non abbiamo più potuto aprire la nostra spiaggia. Facciamo solo servizio ristorazione, senza ombrelloni e lettini. La nostra stagione balneare è già conclusa prima ancora di essere partita”. A lanciare il grido d’allarme sono i proprietari (da 15 anni) dei bagni Stella Maris di Bergeggi, la mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra domenica, 6 luglio, e lunedì gli ha tagliato definitivamente le gambe.

La mareggiata ha portato via la poca sabbia che c’era e che avevano portato lì a loro spese, ecco perché tutto questo fa ancora più rabbia: “A maggio e a nostre spese (circa 10 mila euro) abbiamo fatto portare della sabbia, dopo aver ottenuto i permessi con un pochino di fatica – ammettono – ma non ci siamo arresi e così con ruspe e gru ci siamo arrangiati. Tempo un mese ed è tutto sparito. Ora dovrò rimborsare chi mi aveva preso l’ombrellone stagionale”.

Ma i bagni Stella Maris non sono gli unici ad essere stati messi in ginocchio. Anche i proprietari dei bagni Caletta Beach di Bergeggi chiedono aiuto: “Ci sentiamo soli – affermano – a noi ci ha colpito un po’ meno per cui siamo riusciti a rimettere qualche ombrellone. Vi posso dire che io sono qua da dieci anni e la spiaggia da allora si è accorciata di 10-15 metri, ma la cifra che paghiamo per la concessione è sempre la stessa”.

Ma quello che a questi proprietari fa più male è l’assenza di aiuti: “Il vecchio sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, ci aveva aiutato con un ripascimento per tre anni consecutivi, dal 2019 al 2021. E’ anni che denunciamo questa situazione e chiediamo che venga costruito un molo o una protezione dietro lo scoglio della Madonnetta, ma non viene fatto nulla”.

I proprietari chiedono anche rassicurazioni sul futuro: “Ora le concessioni demaniali sono state prorogate fino al 2027 ma dopo cosa succederà? Noi investiamo dei soldi, ci succedono queste disgrazie ma dobbiamo andare avanti perché almeno il prossimo anno ci siamo ancora, ma dopo? Siamo scoraggiati”.

La redazione di IVG ha contattato il sindaco di Bergeggi, Nicoletta Rebagliati: “Ci stiamo occupando della questione – rassicura – dobbiamo andare in Regione e presentare la proposta. E’ una spesa onerosa costruire una struttura che faccia da copertura ma è necessaria, ci adopereremo affinché la Regione ci aiuti. Da solo il Comune non può sostenere una spesa così“.

“Quel tratto di spiaggia è artificiale per cui ha necessità di interventi continui se si vuole mantenere. E’ per quello che durante i miei mandati da sindaco ho sempre prestato attenzione e, grazie alla sinergia con la regione, erano stati messi in campo ripascimenti ordinari e straordinari, per salvaguardare le attività economiche ma anche per tutelare i bellissimi tratti di spiagge libere presenti”, lo afferma il vicepresidente del consiglio Regionale (ed ex sindaco di Bergeggi), Roberto Arboscello.

“Poco prima di lasciare l’incarico da sindaco si era ipotizzato un intervento strutturale a protezione di quel tratto di spiaggia con un progetto che andava in quella direzione. Non sono a conoscenza delle intenzioni dell’amministrazione comunale non avendo ricevuto alcuna sollecitazione in tal senso. Ovviamente rimango a disposizione, visto il ruolo istituzionale che ricopro, per portare all’attenzione della giunta regionale la problematica. Anzi nelle prossime ore farò un sopralluogo in prima persona per rendermi conto dello stato delle cose”, conclude.