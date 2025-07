Mare “colorato” ad Alassio: il responsabile? Una microalga

Alassio. Nei giorni scorsi, ad Alassio, il mare ha cambiato colore, sorprendendo residenti e turisti. Non si trattava di inquinamento, ma della presenza massiccia di una microalga, la Alexandrium, che può moltiplicarsi velocemente e “tingere” l’acqua.

Lo ha confermato Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dopo aver analizzato alcuni campioni: si è arrivati a oltre 3 milioni di cellule per litro. Il fenomeno si chiama “fioritura algale” ed è naturale, anche se in alcuni casi può essere dannoso per i pesci, perché alcune specie di questa alga producono tossine.

La collaborazione dei cittadini, che con foto e segnalazioni hanno aiutato i tecnici a seguire l’evoluzione del fenomeno, è stata molto importante. Arpal invita chiunque noti anomalie in mare o lungo la costa a continuare a inviare segnalazioni all’indirizzo info@arpal.liguria.it.