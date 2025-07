Mancati ritiri dei rifiuti a Savona, Sea-s attiva una linea dedicata alle segnalazioni

Savona. In seguito alle decine di segnalazioni dei mancati ritiri esposti la sera come da calendario, Sea-s ha attivato da questa settimana una linea dedicata a questo disservizio.

Per quanto riguarda il porta a porta, il servizio di recupero dei sacchetti non raccolti durante il turno notturno è attivo durante la mattinata: “Per questo chiediamo ai cittadini di segnalarlo al mattino, la voce registrata che dice ‘servizio attivo dalle 8 alle 11.30’ è stato un errore, ora corretto. Il call center è attivo tutto il giorno”, evidenziano dall’azienda.

Per chiedere informazioni e fare reclami rimane comunque attivo il numero verde dalle 8.30 alle 18 (dal lunedì al venerdì) e sabato dalle 8.30 alle 12.

Dalla prossima settimana raddoppia il personale dedicato a questo servizio: “Quando ci vengono segnalati questi disservizi – spiegano – la situazione viene risolta durante la mattina successiva al giorno previsto dal calendario”.

“Abbiamo tanti fronti aperti, i nostri dipendenti in questa fase sono impegnati in varie attività: nel call center, nel centro di via Legino, nella rimozione dei vecchi cassonetti e nel nuovo servizio. Dobbiamo migliorare, ma aspettiamo ancora qualche settimana per dire se il servizio funziona o meno“.