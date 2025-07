Savona. Come da previsioni meteo non sono mancate le piogge intense che hanno interessato diverse zone del savonese, con l’allerta gialla fino al pomeriggio per l’ondata di maltempo in atto su tutta la Liguria.

La perturbazione ha scatenato forti temporali e un violento acquazzone ha colpito in particolare la città di Savona e le due Albissole, dove non sono mancati allagamenti e disagi.

Nella città della Torretta l’acqua ha letteralmente invaso le intersezioni viarie tra via XX Settembre, via Guidobono e via Grassi, dove non mancano ancora una volta le polemche per la mancata pulizia dei tombini e la richiesta da parte degli abitanti e dei commercianti di uno scolmatore per il torrente Letimbro, ritenuto necessario per contenere le piene e il cumulo di pioggia nelle situazioni di emergenza.

La piena d’acqua ha, inoltre, spostato anche i bidoni condominiali dei rifiuti.

Verso levante, invece, via Aurelia allagata ad Albisola Superiore e Albissola Marina, con conseguenze per la stessa viabilità, rallentata dall’acqua che ha invaso la carreggiata.

Maltempo e violento acquazzone, allagamenti a Savona

Altri interventi sono stati segnalati dai vigili del fuoco, in azione sul territorio provinciale, soprattutto in alcune zone cittadine di Savona e nelle località del levante: allagati alcuni box e scantinati.