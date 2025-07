Magliolo. La provinciale 490 del “Colle del Melogno” è stata riaperta a senso unico alternato dalle 17.30 di oggi pomeriggio. Il traffico veicolare è regolato da impianto semaforico dal km dal km 29+000 (Loc. Din) al km 32+000 (Loc. Canova).

La circolazione era stata interrotta domenica scorsa in seguito al forte temporale che aveva causato una frana.

“Un risultato conseguito in tempi rapidi, mantenendo fede agli impegni presi, si è infatti proceduto con l’avvio immediato dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso oggetto di frana”, commentano dalla Provincia.

Gli interventi in corso – e che riprenderanno nei prossimi giorni, in attesa delle analisi sulle terre – comprendono: il disgaggio del materiale instabile, la profilatura del versante a monte, l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica volte a ripristinare la stabilità, il riordino delle acque superficiali per garantirne il corretto deflusso.

Questa mattina il sopralluogo del consigliere regionale Angelo Vaccarezza con il sindaco e il vicesindaco di Magliolo lungo la provinciale e in Via Isorella, nella omonima frazione, dove domenica scorsa le conseguenze del maltempo sono state molto serie, creando una situazione di grande pericolo, isolando parzialmente la zona, in cui vivono 15 persone. Un totale di dieci abitazioni raggiungibili solo attraverso un percorso alternativo non proprio agevole.