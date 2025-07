Magliolo. Resterà ancora chiuso il collegamento viario compreso tra la fine dell’abitato di Canova e il ristorante “Din”, SP 490 a causa di una frana che ha interessato la carreggiata.

“A seguito degli accurati sopralluoghi condotti dai tecnici provinciali, si conferma l’impossibilità di riaprire – anche solo parzialmente e a senso unico alternato, la viabilità” ha confermato la Provincia di Savona.

“Proseguiranno nella giornata di domani, con l’ausilio dei nostri cantonieri (che ringraziamo per la tempestività), le operazioni di pulizia e sgombero del tratto. Tuttavia, il ripristino della viabilità richiede lavori di disgaggio e messa in sicurezza della parete instabile, oltre al completamento degli accertamenti già avviati”.

Tra le criticità registrate dalle ispezioni sulla situazione di dissesto, la presenza di altri smottamenti nello stesso tratto poco più a valle.

“Verrà disposto nel più breve tempo possibile un intervento in somma urgenza con l’obiettivo di ripristinare la fruizione della carreggiata, a salvaguardia della pubblica incolumità” affermano ancora da Palazzo Nervi.

Doppia frana sulle Sp 490 del Melogno e la 29 del Sassello

E oltre all’altra frana avvenuta nella mattina sulla Sp 49, in località Prato Vallarino, nel comune di Sassello, nel pomeriggio il personale della Provincia è dovuto intervenire per la rimozione e pulizia da detriti dalle sedi stradali in diverse zone del savonese.

L’azione di bonifica maggiormente impegnativa si è verificata sulla Sp 2 “Albisola Superiore – Ellera – Stella San Giovanni”.

“Questo tipo di interventi si rende necessario a causa dell’accumulo di detriti proveniente dai versanti collinari e dalle strade secondarie, che, durante le precipitazioni intense, si trasformano in canali di scolo naturali, riversando fango, ghiaia e materiale vegetale sulla viabilità provinciale” conclude l’ente provinciale.