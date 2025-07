Mallare, raccolti e donati 2530 euro grazie ad “un goal per il Gaslini”

Mallare. Una giornata di sport, divertimento, condivisione ma soprattutto di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini quella organizzata sabato scorso a Mallare. Otto squadre composte dai militi delle pubbliche assistenze e da volontari che si sono prestati alla causa hanno disputato la gara calcistica che ha fruttato, grazie alle quote di iscrizione, alle offerte spontanee e al ricavato del pranzo, 2530 euro, interamente donati alla Fondazione Gaslininsieme Ets, in particolare al reparto di Oculistica in cui è stata paziente il Deus ex machina dell’iniziativa, ovvero Sara Bellunghi.

Alla premiazione ha preso parte anche il medico che l’ha curata, ossia il dottor Enrico Priolo, il quale, insieme al sindaco di Mallare, Flavio Astiggiano, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato con spirito di solidarietà e di attenzione verso una realtà ospedaliera importante come quella di Genova.

Il tutto è stato possibile anche per la fattiva collaborazione dell’Asd Mallare Calcio, che non solo ha ospitato l’evento, ma ha sostenuto “il goal per il Gaslini” con grande impegno.