M5s: “La Regione riattivi un pronto soccorso vero per Albenga, con personale e mezzi adeguati”

Albenga. “La situazione del Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga è sempre più insostenibile. Assistiamo quotidianamente al fallimento della politica sanitaria regionale: ambulanze costrette a deviare verso il Santa Corona di Pietra Ligure, con tempi di percorrenza più lunghi e un evidente aumento del rischio per i pazienti”.

Così, Stefania Scarone, coordinatrice provinciale M5S Savona, sulla situazione ospedaliera dell’emergenza-urgenza nel ponente savonese.

“Questa non è emergenza, è malagestione. Da anni denunciamo lo smantellamento progressivo dell’offerta sanitaria territoriale. La chiusura del pronto soccorso di Albenga, mascherata con la presenza di un PPI privo di reale operatività, sta producendo conseguenze gravi e concrete sulla pelle dei cittadini”.

“Chiediamo: può un territorio come quello del Ponente savonese essere lasciato senza un presidio d’urgenza efficiente e accessibile? La risposta, per noi, è chiaramente no. Il Movimento 5 Stelle chiede che la Regione Liguria riattivi un pronto soccorso vero ad Albenga, con personale, attrezzature e mezzi adeguati”.

“La sanità pubblica non può essere piegata alla logica del risparmio o a interessi privatistici. Il diritto alla salute non è negoziabile. Continueremo a denunciare queste scelte scellerate e a dare voce alle esigenze di un territorio abbandonato”.