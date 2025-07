Lutto a Laigueglia, è morto Alessandro “Wuber” Maglione

Laigueglia. Lutto a Laigueglia, che piange la scomparsa di Alessandro “Wuber” Maglione. Aveva 57 anni (classe 1967) ed era molto conosciuto e stimato nel borgo marinaro.

Ha gestito un locale in piazza Marconi e attualmente lavorava come barista in un altro locale, situato in piazza della Libertà.

Stando a quanto riferito, ha accusato un malore improvviso e fatale nella mattinata odierna (5 luglio) mentre si trovava in paese.

È stato soccorso tempestivamente dai militi della Croce Bianca di Alassio e dal personale sanitario, ma purtroppo è stato tutto inutile. Nonostante i tentativi di rianimazione, andati avanti per diversi minuti, non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa velocemente, suscitando un grande sentimento di cordoglio che si è già tradotto in decine e decine di post sui social in usa memoria e di vicinanza alla famiglia.

Nelle prossime ore saranno comunicati data e ora dei funerali.