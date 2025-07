Luca Barigione confermato presidente di Federmanager Liguria

Liguria. Luca Barigione guiderà anche per il prossimo triennio Federmanager Liguria: è stato infatti confermato presidente all’unanimità dai componenti del Consiglio che, contestualmente, hanno confermato anche Paolo Filauro in qualità di Vicepresidente e Roberto Casini come Tesoriere. La Giunta di Federmanager Liguria è composta anche da Antonio Andreotti, Marilena Branchina, Luciano Gandini, Claudio Percivale, Grazia Ricca e Massimo Sola. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da Adriano Plos (Presidente), Daniela Cibrario e Bruno Dionisi mentre fanno parte del Collegio dei probiviri Roberto De Salvo (Presidente), Ernesto Angelantoni e Fabio Capocaccia.

Fanno parte del Consiglio direttivo anche: Marco Biffoni, Paolo Bisogni, Paolo Bonello, Antonio Cicchiello, Davide Corongiu, Pierluigi Curletto, Massimo D’Avanzo, Roberto Della Loggia, Patrizia Fabbri, Paolo Faconti, Cinzia Fiocchetti, Marco Fiorillo, Valeria Firpo Cevolani, Stefano Lucchinelli, Federico Martinoli, Caterina Nolasco, Stefano Pesci, Manuela Ramella, Serena Repetto, Annamaria Scotto e Pierluigi Viaggio.

“Ringrazio tutti coloro che hanno voluto darmi fiducia per il secondo mandato che affronterò con immutato e rinnovato entusiasmo verso i nuovi orizzonti e progetti che attendono Federmanager Liguria. Dopo un periodo negativo per l’economia regionale stiamo affrontando un periodo di ripresa nel quale le capacità dei nostri manager sono il vero valore aggiunto delle imprese liguri. C’è però ancora tanto da fare soprattutto nel campo delle tutele”, ha dichiarato Barigione.

Nato a Genova nel 1976, Barigione, laureato in Economia e Commercio, è dirigente d’azienda da quasi venti anni. Direttore Generale e Consigliere Delegato di Netalia, società leader nel settore del Public Cloud Nazionale, è stato a lungo il Responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione in Postel (società del Gruppo Poste Italiane). Nel tempo libero si dedica ad attività di servizio e volontariato, sia all’interno di svariate Associazioni e prestando le proprie competenze al servizio di start up/PMI in qualità di advisor pro bono. Dal 2022 è Presidente di Federmanager Liguria.

Federmanager Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale (Federmanager) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’Associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria; Presidente, dal luglio 2022, è il Dott. Luca Barigione . www.liguria.federmanager.it