L’ortopedia di Santa Corona perde il dottor Lombardi. Ad Albenga “sospesa” la semintensiva

Pietra L./Albenga. Cambio in corsia al Santa Corona di Pietra Ligure: il dottor Matteo Lombardi, chirurgo ortopedico e pilastro dell’Ortopedia, lascia l’ospedale pietrese dopo anni di servizio.

La decisione – spiegano da Asl2 – “fa parte della fisiologica dinamica di mobilità e rotazione del personale all’interno di un’azienda sanitaria”. Asl2 assicura che servizi e qualità delle cure resteranno garantiti, grazie a sostituzioni e interventi organizzativi pensati per assicurare continuità nell’assistenza ai cittadini.

Nessun calo nella qualità delle cure, precisano dall’Asl: garantiti tempi rapidi, sicurezza e pieno rispetto dei diritti dei pazienti.

Intanto, come anticipato nei giorni scorsi dall’ex consigliere albenganese Eraldo Ciangherotti, all’ospedale di Albenga hanno preso forma importanti novità nella riorganizzazione dei reparti.

Come riportato dall’azienda sanitaria savonese a IVG, per potenziare l’attività chirurgica e ridurre le liste d’attesa, è stata sospesa l’area semintensiva con i 4 posti letto attivi fino a oggi. La scelta, sottolineano da Asl2, “è stata condivisa con tutti i vertici ospedalieri, in particolare con il direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione a direzione Universitaria, con il direttore della struttura complessa della direzione Medica e con il direttore del dipartimento Emergenza e Accettazione aziendale, anche in considerazione della costante diminuzione dei ricoveri nel reparto”.

L’azienda ricorda che al Santa Maria di Misericordia (dove dal 10 luglio prossimo sarà operativo il Punto di Primo Intervento sulle 24 ore) resta sempre attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, un medico anestesista-rianimatore per ogni emergenza. Il reparto, ricordano ancora dall’Asl2, “è pronto a pronto per l’eventuale riattivazione”.