Loano, torna “Universo in Rosa”: manifestazione dedicata al mondo femminile a favore del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Loano. Dal 27 luglio al 3 agosto torna a Loano “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano.

La manifestazione, organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport e dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Loano con la direzione artistica di Eccoci Eventi, è realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, la sezione Riviera delle Palme di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Pro Loco Loano, Fipe/Confcommercio, l’Associazione Centro Culturale Polivalente, Marina di Loano, l’Asd Stella Marina Fitness di Loano, Fiab Albenga, l’istituto Falcone, il workshop “The Overpass” di Alessandro Gimelli, l’Asd Gymnasium IDS di Savona, Pilates in Marina, il Cai di Loano, Flaviano Carpenè Gae, il Rifugio do Pian delle Bosse, l’Asd Palestra il Corpo, I Gazzi di Dante, il Mondadori Bookstore di Loano, Yepp Loano, la confraternita delle Cappe Turchine, il Sips.

“Universo in Rosa” è nato nel 2014 su iniziativa dell’attuale consigliere comunale Monica Caccia (che allora, da cittadina loanese, collaborava con i centri antiviolenza della provincia ed i servizi sociali) per promuovere il mondo femminile e per portare all’attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti la prevenzione della violenza di genere e l’educazione al rispetto della figura femminile.

L’amministrazione comunale di Loano ha accolto con favore la proposta e da allora ogni anno ha inserito fra gli eventi istituzionali il progetto, finalizzato a promuovere le iniziative che si tengono sul territorio (e non solo) le quali, spesso, sono portate avanti o ricevono il contributo prezioso e decisivo di donne impegnate nel mondo dell’arte, della musica, della prevenzione alla salute, dello sport. Ogni anno l’evento coinvolge la cittadinanza, le associazioni e anche i commercianti, che allestiscono vetrina a tema “rosa” per l’intera settimana di “Universo in Rosa”.

Il simbolo di “Universo in Rosa” è una farfalla rosa. La parola “psychè” in greco significa “anima” e nell’antichità il concetto di anima veniva associato proprio alla farfalla. Il processo di trasformazione a cui vanno incontro le farfalle ben simboleggia l’evoluzione a cui devono andare incontro anche le persone vittima di violenza, costrette ad affrontare gravi difficoltà e a fare i conti con le loro fragilità. Ogni evoluzione è fatta di cadute e di vittorie, ma non deve mai arrestarsi: la trasformazione, infatti, può avvenire solo quando si comincia ad avere cura di se stessi e del proprio benessere psico-fisico. Ad esempio decidendo di dire basta alle violenze subite. Ecco, dunque, che la farfalla diventa la personificazione del respiro dell’anima.

L’edizione di quest’anno vede diversi contributi importanti. Come quello del Settore Grafica e Moda dell’istituto Falcone, che ha elaborato due iniziative dedicate alla prevenzione della violenza. Un altro è il progetto #SicurezzaVera, promosso dal Fipe-Confcommercio Donne Imprenditrici e Polizia di Stato per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. L’iniziativa, frutto di un protocollo di sicurezza stipulato tra la Federazione dei Pubblici Esercizi e Polizia, mira a diffondere sicurezza e a trasmettere la cultura della legalità attraverso la formazione del personale che lavora nei pubblici esercizi. In questo modo bar, ristoranti, discoteche e non solo diventano veri e propri presidi di legalità e tutela.

L’iniziativa è soprattutto uno strumento concreto ed efficace per combattere il fenomeno della violenza, che in Italia vede il 31,5% delle donne subire una o più aggressioni nel corso della vita. #SicurezzaVera si muove all’interno della campagna “Questo NON è AMORE”, attiva dal 2016 e diventata un’iniziativa permanente sviluppata dalle Questure con la quale la Polizia di Stato aiuta a far emergere le situazioni di violenza di genere, fenomeno complesso che non può essere affrontato solo con strumenti normativi ma che richiede campagne informative e strumenti di analisi degli episodi delittuosi che possano rendere più efficaci le azioni di prevenzione e contrasto. Per tutte informazioni visitare il sito https://www.sicurezzavera.it/.

Ancora, il progetto “I colori degli strumenti musicali” realizzato da Corinna Parodi e dal musicista Lorenzo Biricocoli si propone di sensibilizzare e far conoscere ai bambini il mondo della musica e quali sono gli strumenti musicali. Il progetto” Metamorfosi” nasce da un’idea di Alessandra Munerol durante il periodo del lockdown e mette al centro tutte quelle persone che hanno vissuto, ad un certo punto della loro vita una trasformazione molto importante. Teatro, poesia, narrazione e fotografica si incontrano per valorizzare storie di vita che portano una ricchezza umana e di sapere condivisa.

Infine, il progetto “Tra le pagine di me: Poesia di un Viaggio interiore”, una raccolta di poesie, attraverso gli occhi di una ragazza di 20 anni, che racconta la sua vita attraverso la scrittura. La fragilità è bellezza, è saper vedere il mondo da un’altra prospettiva, sentire le cose in maniera più forte e profonda. Chi è sensibile è molto empatico e perciò vive tutto ciò che gli succede in maniera più intensa. Non bisogna sentirsi deboli per questo, anzi, tutt’altro. E’ un grande dono, anche se a volte è difficile. Come la scrittura possa offrire uno spazio sicuro per l’esplorazione personale e la guarigione, permettendo di dare voce a emozioni, pensieri ed esperienze.

Il 27 luglio alle 8.30 in Marina di Loano il programma di “Aspettando Universo in Rosa” propone una sessione di “Total body workout” (tonificazione generale per la donna) con “Pilates in Marina”. Per informazioni contattare il numero 351 381 8460. Alle 18.30 appuntamento in piazza Italia e con il progetto “Strong Together” e un giro in bicicletta intorno alle vecchie mura di Loano. L’iniziativa è promossa da Fiab Albenga e vede la partecipazione di Selene Crippa, referente di Fiab Albenga, Sergio Galizia e del presidente di Fiab Genova e Tigulio Marco Veirana. Informazioni sul sito www.fiabitalia.it, iscrizioni in loco.

Il 29 luglio in Marina di Loano nuovo appuntamento con “Pilates in Marina” e due diversi tipi di allenamento: alle 19 sessione di “Face Yoga” (lo yoga per il benessere del viso) e alle 20 “Pilates mat work”. Per informazioni per info: 351 381 8460

Il 30 luglio “Anello tra cascine e rifugi ai piedi del Carmo di Loano”, una camminata all’aria aperta con un giro tra cascine e rifugi ai piedi del Monte Carmo con Flaviano Carpenè Gae. Ritrovo e partenza alle 17.30 sotto Castagnabanca, raduno sotto il parcheggio della chiesa di Verzi. In collaborazione con Cai Loano. A seguire, aperitivo in rosa al rifugio di Pian delle Bosse. Per informazioni 34102909 o 347-7556157.

Il 31 luglio in Marina di Loano nuovo appuntamento con “Pilates in Marina” e tre proposte di allenamento: alle 18 sessione di “Face Yoga” (lo yoga per il benessere del viso); alle 19 “Total body workout” (tonificazione generale per la donna); alle 20 “Pilates mat work”. Per informazioni per info: 351 381 8460. Alle 21 in biblioteca presentazione di “Tra le pagine di me” di Anastasia Moreno. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano. Il volume è una raccolta di poesie scritte da una ragazza di 20 anni che racconta la sua vita attraverso la scrittura: “La fragilità è bellezza, è saper vedere il mondo da un’altra prospettiva, sentire le cose in maniera più forte e profonda. Chi è sensibile è molto empatico e perciò vive tutto ciò che gli succede in maniera più intensa. Non bisogna sentirsi deboli per questo, anzi, tutt’altro. E’ un grande dono. Anche se a volte è difficile”.

Il 1^ agosto alle 19.15 ai Bagni Lampara “Abbi cura di te”, sessione di biodanza con Valeria Occelli. Per informazioni 3460311508.

Il 2 agosto alle 6.15 al Molo Kursaal (accanto a Palazzo Kursaal) concerto di musica classica all’alba con Gianni Gollo e Paola Arecco. Alle 7.15 al palmeto lezione di “Yoga in Rosa” a cura dell’Asd Stella Marina (per informazioni contattare il 3394886101). Alle 8.30 in Marina di Loano “Pilates in Marina” con sessione di Ipath Release Miofasciale Yin Yog, una lezione di rilassamento per riallineare la colonna vertebrale chesi pratica supini su cubetti da yoga (per informazioni 351 381 8460).

Alle 9.30 al Bar Rino colazione di prevenzione in rosa “Vita e salute. La salute è vita?” in collaborazione con Fidapa e Asl2. La dottoressa Alessandra Franco presenterà l’attività svolta dall’Azienda Sanitaria savonese nell’ambito dei tre programmi di screening oncologici attivi, ovvero di mammografia colorettale e cervicovaginale. Dalle 18.30 in Orto Maccagli gazebo informativi e dimostrazione di tecniche di autodifesa con Michele Farinetti dell’associazione Ids di Savona. Saranno allestiti diversi gazebo informativi, da quello della polizia locale a quello di Pro Loco Loano; sarà presente anche uno stand con gli psicologi con Valeria Pavan, Gabriele Oliveri, Gabriele Paolino, Monica Bongiovanni in collaborazione con la Sabrina Bonino della Sips.

Alle 20.30 in Orto Maccagli intrattenimento musicale con “Sviolinata d’un fiato” con Alice Molino e Simone Roggio. Alle 21 in piazza Italia prenderà il via la serata conclusiva della manifestazione: in apertura la sigla di “Universo in Rosa” composta dal gruppo 4sixtyfive; a seguire esibizione della cantante Viola Maldarizzi di Yepp Loano, Corinna Parodi, Aurora Vicinanza. Seguiranno i contributi artistici con la partecipazione dell’istituto Falcone, di Daniela Leali, presidente di Fipe/Confcommercio Loano, del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, dei rappresentanti della Polizia di Stato della Questura di Savona. La serata inizia alle 21.30 con il gruppo Concerto dei “Max Fly” ed Elena Ferretti da “ The Voice senior” ospite e testimonial Sherrita Duran.

La “Settimana in rosa” si conclude il 3 agosto. Alle 8.30 in Marina di Loano sessione di allenamento “Total body workout” con “Pilates in Marina” (per informazioni 351 381 8460). Alle 18.30 all’ingresso di Marina di Loano “Fitness walking solidale” a cura dell’Asd Palestra il Corpo (per informazioni 334.8106779). Infine, dalle 19 in via Dante c’è “Salutando Universo in Rosa” con concerto dei 4sixtyfivee, musica e street food in collaborazione con Fipe/Confcommercio. Durante la serata saranno in vendita i dolci realizzati dalla pasticceria “La ciliegina sulla torta”: il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. Dal 27 luglio al 3 agosto presso le attività commerciali saranno ospitate le “creazioni itineranti” realizzate dagli ospiti della Rp Ramella.

Il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” si occupa di accoglienza, consulenza, sostegno, protezione a favore di donne vittime di maltrattamenti, violenze, abusi. E’ un’associazione che basa la propria azione sull’impegno volontario delle associate. E’ uno spazio aperto a tutte le donne, senza distinzioni di religione, etnia, politiche e sessuali, il cui scopo è favorire la crescita di un soggetto femminile autonomo. L’accesso al centro avviene attraverso un primo contatto telefonico: i numeri 0182.571517 e 019.670184 sono attivi 24 ore su 24; una volontaria gestisce l’accoglienza telefonica e diretta dando alla donna un appuntamento per l’ascolto di persona in una delle sedi operative.

Tutte le operatrici volontarie hanno una specifica formazione sulla metodologia dell’accoglienza e dell’ascolto. Durante il colloquio di accoglienza, le volontarie presenti in turno ascoltano la donna e comprendono il suo disagio e l’esperienza negativa vissuta; chiarificano le sue richieste, indirizzandola ai servizi offerti dall’associazione come ad esempio la consulenza legale o psicologica o, nei casi più gravi, l’allontanamento e l’inserimento in una casa rifugio.