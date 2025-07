Loano, tempo di bilanci per il sindaco Lettieri: “Tante cose fatte, tante altre da fare: ecco le nostre priorità per il futuro”

Loano. Nel corso dell’ultima adunata del 30 luglio, il consiglio comunale di Loano ha approvato a maggioranza l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e la verifica dello stato di attuazione dei programmi, i due documenti che riportano, rispettivamente, gli obiettivi che si prefissa ogni amministrazione comunale nel corso del quinquennio di mandato e lo stato di raggiungimento di tali obiettivi.

“La discussione di queste due pratiche in consiglio comunale – ricorda il sindaco di Loano Luca Lettieri – rappresenta un obbligo di legge a cui devono attenersi tutti gli Enti Locali. A venti mesi dalla scadenza del nostro mandato, tuttavia, questa è anche l’occasione per stilare un bilancio ragionato di quanto fatto finora e stabilire le priorità rispetto a quanto resta ancora da fare da qui alla primavera del 2027, quando i loanesi saranno chiamati a scegliere la prossima amministrazione comunale. Si tratta, ovviamente, di un elenco molto parziale, che non potrà mai riportare interamente quanto fatto finora, tra piccoli e grandi interventi”.

“Rispetto al settore dei lavori pubblici, mi piace ricordare alcune opere già portate a termine o in procinto di essere ultimate. Tra queste vanno certamente ricordate la passeggiata a mare di ponente e, a levante, il collegamento tra le promenade di Loano e Pietra Ligure, che andremo ad inaugurare a breve. Non vanno poi dimenticati: il restyling di via delle Caselle, con la sistemazione dell’area di sosta (ora più accessibile e funzionale) e delle aree verdi; il rifacimento della via Aurelia per tre milioni di euro (con contestuale eliminazione dei passaggi pedonali rialzati); l’allargamento del ponte sul Nimbalto in località Meceti, cosa che ora consente un accesso più comodo alla zona interna di Loano e alla frazione di Verzi; sempre a Verzi, i 600 mila euro di opere di messa in sicurezza dei rii a seguito dei gravi eventi meteo dello scorso anno; infine, il rifacimento, in sintetico, del manto dello stadio Ellena”.

Per quanto riguarda il futuro: “Tra le priorità dell’amministrazione ci sono sicuramente la conclusione della passeggiata di ponente, la messa in sicurezza di via Bulasce, il recupero delle aree degradate, una cura costante del verde pubblico e la realizzazione dei nuovi sottoservizi e della pavimentazione dei caruggetti orbi e di corso Roma di fronte al Kursaal (immobile che entrerà nella disponibilità del Comune e nel quale intendiamo realizzare il polo culturale loanese)”.

L’intervento relativo a corso Roma sarà finanziato con 600 mila euro grazie alla variazione di bilancio approvata sempre durante il consiglio comunale del 30 luglio. Tra gli altri interventi inseriti l’aggiornamento dell’impianto antincendio delle scuole Valerga (per 62 mila euro), la manutenzione straordinaria della videosorveglianza (per 80 mila euro), la messa in sicurezza del PalaGarassini con il consolidamento degli appoggi degli archi in legno lamellare (per 135 mila euro), la riasfaltatura del tratto di lungomare di ponente (per 100 mila euro), il ripascimento delle spiagge (per 30 mila euro) e le nuove piantumazioni di verde pubblico (per 40 mila euro), la pulizia dei rii di confine e del Nimbalto (per 30 mila euro, che si aggiungono ai 70 mila già stanziati dal Comune per un totale di 100 mila euro) e la messa in sicurezza di un tratto della via per Verzi (per 55 mila euro). Per la stessa strada sono già stati stanziati interventi per 600 mila euro, provenienti dall’avanzo di amministrazione, per l’allargamento con sostegno della carreggiata.

In ambito turistico e culturale, Lettieri ricorda: “In questo 2025 è entrato nel vivo il progetto di ristrutturazione dell’offerta della nostra città, che sarà così sistematizzata e riorganizzata per presentare ai nostri ospiti una Loano non solo ‘meta’ ma prima di tutto ‘destinazione’ turistica. La re-definizione del brand ci consentirà un migliore posizionamento sui mercati italiani ed internazionali e quindi l’inserimento dell’offerta loanese su nuovi mercati. Un primo frutto di questo lavoro è già riscontrabile dall’analisi dei dati dell’Osservatorio turistico regionale: rispetto ad altre località con caratteristiche simili, Loano ha fatto registrare un importante incremento delle presenze (anche superiore al 15 per cento). Un ottimo risultato dal quale partire e che ci fa ben sperare per il futuro”.

“Proprio in quest’ottica si collocano i tanti eventi turistici, culturali e sportivi che abbiamo promosso negli ultimi anni, tra conferme di appuntamenti classici come il Premio Nazionale Città di Loano, il Carnevaloa, la Festa delle Basure, il Capodanno in piazza e il Mercatino di Natale, nuove manifestazione che si sono consolidate (come ad esempio la festa rinascimentale che celebra il ritorno dei Doria) e nuove proposte che stanno riscontrando un notevole successo di pubblico e partecipanti come il Festival Internazionale Live di Loano. L’obiettivo è sempre quello di accontentare i gusti dei nostri ospiti ma senza perdere di vista il filo conduttore che da sempre anima i nostri progetti in questo settore: mantenere vive le tradizioni locali e salvaguardare l’identità culturale della città. Da questo punto di vista, il Museo del Mare e della Marineria di Palazzo Kursaal ed il Giardino del Principe, attualmente il fase di ristrutturazione, risultano contenitori di vitale importanza”.

Un obiettivo simile, cioè tutelare la tipicità del centro storico, si propone il Piano del Commercio approvato a marzo 2023 dal consiglio comunale di Loano: “L’approvazione del Piano – ricorda il sindaco Lettieri – ha rappresentato per la nostra città un passaggio storico. Dettando regole precise per quanto riguarda le tipologie merceologiche e le caratteristiche che ciascun esercizio commerciale deve avere, il Piano si propone di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, riconosce al settore commerciale un grande contributo all’aggregazione sociale e quindi alla sicurezza e al decoro urbano. Per queste sue caratteristiche, il Piano ha ottenuto il plauso della Regione, che ha sottoscritto con il Comune di Loano una intesa per l’individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico per l’insediamento di attività commerciali che ha l’obiettivo di provvedere alla salvaguardia della sicurezza, della quiete e quindi della salute dei cittadini e del decoro urbano attraverso la limitazione di talune attività che, con il loro svolgimento, possono ostacolare i processi di riqualificazione e la vivibilità e fruibilità dell’area interessata. I risultati di queste attività, ovviamente, si vedranno sul medio e lungo termine. Ma era fondamentale iniziare a mettere un punto fermo attorno al quale programmare lo sviluppo futuro del nostro tessuto economico locale”.

Altro settore sul quale l’amministrazione comunale di Loano ha lavorato con particolare attenzione è quello dei servizi sociali e alla persona: “Le tutela delle fasce deboli e dei soggetti più fragili della nostra comunità sono sempre al centro del nostro impegno, a prescindere dalla loro età. Che si tratti di migliorare i servizi offerti dal nido comunale gestito dalla Fondazione Stella-Grossi, di creare nuove attività dedicate ai ragazzi tramite Yepp, di attivare percorsi per l’inserimento lavorativo o di avviare nuove iniziative per migliorare il benessere degli ospiti della Rp Ramella (anche grazie al fondamentale contributo della Fondazione Mornese-Riagno), di fornire sostegno psicologico alle famiglie o assistenza legale gratuita alle fasce deboli, di provvedere al benessere degli animali con l’attivazione dell’Ambulanza Veterinaria, il Comune di Loano è sempre in prima linea”.

Per quanto riguarda i prossimi due anni circa, l’amministrazione Lettieri ha intenzione di mantenere e, dove possibile, incrementare tali servizi senza variare l’attuale livello tariffario e le agevolazioni e riduzioni attuali (laddove previste) e garantendo risorse aggiuntive mediante l’intensificazione delle azioni di contrasto all’evasione. E’ prevista unicamente l’applicazione degli aumenti Istat.

“In conclusione, come ‘capitano’ di questa compagine, non posso che essere soddisfatto del lavoro svolto dalla mia amministrazione, specie considerando i molti consiglieri alla prima esperienza. Ciò rappresenta un’ottima base sulla quale costruire la prossima squadra amministrativa e, soprattutto, il futuro della nostra città”, chiosa il sindaco di Loano Luca Lettieri.