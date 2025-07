Loano, sul lungomare torna il Carnevalöa Summer Edition

Loano. Si terrà sabato 26 luglio l’edizione 2025 del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 21.15 su corso Roma sfileranno i carri che hanno partecipato alle ultime edizioni del Carnevalöa “invernale”. Tra di loro i carri di rappresentanza dei borghi di Loano: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”.

Ad aprire la sfilata sarà il tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello. Di seguito sfilerà la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Carri e maschere partiranno da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, per poi tornare indietro.

Ospiti della serata “Canta e Sciuscia”, marching band folk italiana internazionale, e Massimo Morini, leader dei “Buio Pesto”, che presenterà il nuovo inno (in dialetto ligure) del Carnevalöa.

Mercatini a tema sulla passeggiata dalle 10 alle 23.30.

Chi volesse partecipare alla sfilata accompagnando il gruppo di un carro può inviare un messaggio al numero 338.218.23.09 o inviare una mail a info@carnevaloa.org o vecchialoano@pec.it.