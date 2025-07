Loano. Ha visto la partecipazione di circa 380 persone l’edizione 2025 della “Cena in Bianco”, evento nato a Parigi con il format Unconventional Dinner e quindi esportato in tutte le grandi città del mondo. La manifestazione, organizzata da Pro Loco Loano (con la vice presidente Daniela Crudo Panizza) con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune, si è tenuta il 4 luglio presso la nuova location dei Giardini San Josemaria Escrivà.

Come sempre, tutto è stato all’insegna delle E di etica, eleganza, estetica, ecologia ed educazione. I partecipanti hanno preso posto a tavola rigorosamente vestiti di bianco e la cena è stata “autogestita”. Ciascun commensale ha portato da sé tutto il necessario: mentre i tavoli e le sedute sono stati forniti da Pro Loco Loano, i commentali hanno portato da casa le stoviglie e tutto l’occorrente per apparecchiare la propria tavola in modo elegante, curato e, ovviamente, bianco. Non è mancato un tocco ecologico: niente plastica, niente carta, niente lattine; inoltre, a fine serata ogni partecipante ha raccolto i propri rifiuti.

La serata è stata accompagnata dalla musica del trio di archi Sisterarch ed è stata “immortalata” dal fotografo Alessandro Gimelli. All’organizzazione ha collaborato anche con Verzi Group, che ha fornito le panche per la cena.

Partner della serata la Gelateria Dario che, in collaborazione con Mirò e Frascheri, ha offerto ai commensali il dolce di fine cena. L’acqua, rigorosamente in bottiglie di vetro, è stata offerta a tutti da Gibin.

La serata, come detto, è stata un grande successo di pubblico: i partecipanti hanno apprezzato l’organizzazione e la cura dei dettagli; la nuova location dei Giardini Escrivà, le decorazioni di tavole e spazi verdi, l’accompagnamento musicale hanno contribuito a creare un’atmosfera di relax e grande eleganza.