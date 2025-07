Loano, in piazza Italia il concerto dj-set di Sonik

Loano. Sabato 19 luglio a partire dalle 22 piazza Italia a Loano ospiterà il concerto in dj-set del Dj e producer Sonik. L’evento è patrocinato dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sarà un concerto dedicato al mondo della musica elettronica, una serata in cui il suono di tendenza, i campioni musicali che hanno segnato la storia e la melodia del grande pop si fondono in uno spettacolo di quasi due ore.

Durante l’esibizione dell’artista verrà realizzato un episodio televisivo della serie “Live in…” che sarà successivamente messo in onda sul digitale terrestre nazionale ed in visione sulla piattaforma Sky. Il programma racconterà l’evento nella sua totalità. L’obiettivo è mettere in luce la risposta della località al sostegno dell’arte, del turismo, della cultura e dello spettacolo, senza trascurare lo stretto rapporto tra il patrimonio che offre il territorio e il linguaggio artistico.

Un progetto unico ed esclusivo: è indubbio che mettere in scena la bellezza di un territorio mediante la musica porti con sé un forte messaggio, essendo proprio la musica un potente linguaggio di comunicazione universale.

“Il progetto ‘Live in’ – spiega Sonik – nasce per sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo della nostra meravigliosa Italia. Siamo lieti che Loano abbia accolto la realizzazione di questo evento e ci auguriamo che il nostro contributo artistico possa essere utile a valorizzare ancora di più questa meravigliosa location e a viverne la bellezza in musica”.

Simone Governali è un produttore e musicista italiano nato a Chivasso (TO) il 23 ottobre 1986. Produttore del progetto Sonik & Neja, che dal 2011 al 2016 lo porterà ospite nei più prestigiosi club, discoteche e festival di tutta Europa. Oltre 250 date in tour. Produttore del format musicale “Supersonika”, un contenitore musicale in cui coinvolge una serie infinita di artisti dance nazionali e internazionali. Nel 2018 nasce una nuova collaborazione con l’artista internazionale Jay Santos, autore della hit mondiale “Caliente”. Sonik e Jay Santos presentano “Mamy don’t cry!”. Nel 2020, al termine di “A Summer That Never Was”, Sonik, insieme al cantante Johnson Righeira pubblica una nuova versione di “L’estate sta finendo”, un inconfondibile cult anni ’80 dei Righeira. Il 20 novembre 2020 Sony Music Italy distribuisce in tutto il mondo il singolo “Lover”. Ad agosto 2021 Sonik pubblica il singolo “Oh My”, spot promozionale per Yamaha Motors Europe, distribuito da Sony Music.