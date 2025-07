Loano, auto abbatte sbarra al passaggio livello: viabilità e treni in tilt

Loano. Nel caos estivo di un sabato di fine luglio incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Loano, che ha coinvolto ancora una volta la sbarra di un passaggio a livello, che è stata divelta da un’auto in transito, nel tratto di ingresso al centro loanese.

L’automobilista, secondo quanto appreso, avrebbe proseguito la sua corsa nonostante il semaforo rosso già in funzione per la chiusura delle sbarre.

L’episodio si è verificato intorno alle 18 e 20.

La rottura della sbarra ha inevitabilmente bloccato la circolazione ferroviaria, che ora è ripresa a rilento: almeno una decina i treni coinvolti, con ritardi stimati tra i 45 minuti e l’ora. Si auspica che entro le ore 20.00 possa riprendere regolarmente, ma le operazioni di intervento e ripristino sono ancora in atto.

Sul luogo dell’accaduto sta ancopra operando la polizia locale, impegnata a garantire il presidio di sicurezza in ambito ferroviario, così come nella regolazione della viabilità cittadina, in un’orario nel quale erano in corso i preparativi, anche logistici, per il Carnevale estivo loanese di questa sera.

Per gli agenti loanesi, dunque, uno notevole sforzo operativo, senza contare le indagini e gli accertamenti in corso e le relative responsabilità.