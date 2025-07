Liguria. Una nuova saccatura nord-atlantica si dirige verso l’Europa centro-occidentale e interesserà la nostra Penisola a partire da questa sera con il ritorno, quindi, a condizioni di forte instabilità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte dei settori costieri, cielo sereno o poco nuvoloso, invece, sui settori appenninici. Nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Nel corso del pomeriggio velature in transito a partire da ovest, mentre in serata ci aspettiamo il passaggio di una linea temporalesca che probabilmente interesserà soprattutto il settore centro-occidentale, anche se non escludiamo piovaschi a levante.

Venti: moderati a rotazione ciclonica. Mari: al mattino molto mosso per onda lunga da SW, in graduale scaduta durante la giornata. Temperature: minime in leggero aumento, massime in leggero calo. Costa: Min: +22°C/+25°C – Max: +25°C/+29°C; interno: Min: +11°C/+17°C – Max: +23°C/+30°C.

GIOVEDì 24 LUGLIO: giornata all’insegna dell’instabilità con possibili temporali anche di forte intensità, più probabili al mattino su settore centro-occidentale della regione. Rovesci sparsi altrove. Dal pomeriggio qualche schiarita in più sarà visibile sulla nostra regione, anche se non escludiamo ancora qualche temporale specie settori appenninici [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati da sud-est. Mari: generalmente mosso. Temperature: in calo.

VENERDì 25 LUGLIO: cieli molto nuvolosi o coperti con possibili temporali. Instabilità pomeridiana prevalente sull’entroterra. Più asciutto sulle coste Imperiesi.

[PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]