Liguria Il gruppo Lego ha annunciato il lancio del set Lego Ideas Riviera Italiana, un nuovo modello architettonico pensato per gli adulti. Questo set invita i costruttori a intraprendere un affascinante viaggio sulla pittoresca costa ligure, offrendo ai fan la possibilità di ricreare il fascino di un tranquillo villaggio di pescatori affacciato sul Mar Mediterraneo.

Composto da 3.251 pezzi, questo set ricco di dettagli presenta tre edifici splendidamente realizzati, con tetti e piani superiori rimovibili per un’esperienza di costruzione immersiva. All’interno, i costruttori scopriranno dettagli minuziosi come una gelateria, un negozio di attrezzatura per immersioni e un vivace mercato del pesce, accanto alle abitazioni dei commercianti.

Il set Lego Ideas Riviera Italiana è stato proposto dal fan designer Alex Sahli di Portland, Oregon, attraverso il programma Lego Ideas, che consente ai fan di presentare idee di prodotto che, se votate dalla community, possono diventare set Lego ufficiali. A proposito del suo progetto, Alex ha dichiarato: “Sono sempre stato appassionato di viaggi e l’Italia è la mia destinazione preferita. L’unione tra paesaggi naturali e bellezza architettonica è per me fonte di grande ispirazione. Il mio progetto si concentra sui villaggi delle Cinque Terre. Una delle sfide strutturali più importanti è stata integrare edifici con angolazioni diverse mantenendo la stabilità generale. Sono particolarmente orgoglioso dei colori vivaci e della varietà di texture, in particolare nell’acqua, nelle case e nella pietra. Sono anche molto soddisfatto del risultato del tetto con tegole: è un design semplice, ma funzionale e ben armonizzato con l’estetica complessiva”.

Il set include anche 10 minifigure Lego, tra cui un gelataio, un pescivendolo e una nonna che prepara la pasta, dando vita alla scena vibrante del villaggio. I costruttori potranno ricreare momenti teneri come una nonna che insegna al nipote a preparare le trofie tradizionali o un turista che assapora le specialità locali.

Il set Lego Ideas Riviera Italiana sarà disponibile in accesso anticipato per i membri Lego Insiders dal 7 agosto 2025 su Lego/ItalianRiviera e nei LEGO Store. Sarà poi disponibile per tutti dal 10 agosto al prezzo di 279,99 euro.

Il set Lego Ideas Riviera Italiana (codice prodotto 21359) è pensato per un pubblico adulto, a partire dai 18 anni. Con un prezzo di 279,99 euro, offre un’esperienza di costruzione ricca e coinvolgente grazie ai suoi 3.251 pezzi, che permettono di ricreare un pittoresco villaggio affacciato sul Mar Ligure. Una volta completato, il modello misura 23 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 31 cm di profondità, diventando un vero e proprio pezzo da esposizione, capace di portare un angolo di Riviera direttamente nelle case degli appassionati di architettura, viaggi e cultura italiana.