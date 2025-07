Legalità, sicurezza e qualità del lavoro: a Savona firmato un protocollo di intesa sugli appalti pubblici

Savona. Questa mattina il Comune di Savona ha sottoscritto, insieme a Provincia, CGIL, CISL, UIL, e Unione Industriali, un importante Protocollo di Intesa sugli Appalti Pubblici, redatto con il coordinamento della Prefettura, volto a garantire maggiore trasparenza, legalità e sicurezza nell’affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche.

L’accordo mira a: promuovere occupazione stabile e di qualità, garantire il rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzare la vigilanza contro le infiltrazioni mafiose, contrastare il ricorso improprio al subappalto, valorizzare le imprese e la manodopera locali.

“Un passo in avanti nel percorso che stiamo facendo insieme con i sindacati – commenta il sindaco di Savona, Marco Russo – che riconosce nella cultura del lavoro e del rispetto dei diritti il motore dello sviluppo nella nostra comunità. Un’iniziativa che rafforza il nostro impegno per una pubblica amministrazione trasparente, efficiente e attenta ai diritti di chi lavora”.

“Nel documento – evidenziano dalla Provincia – si ritrovano clausole ispirate al Codice degli Appalti, rilette però alla luce delle specificità locali e con un accento marcato sulla sicurezza in ogni fase dell’esecuzione, non solo nella progettazione e nell’aggiudicazione. Una scelta che guarda alla prevenzione come valore condiviso e non come semplice adempimento normativo”.