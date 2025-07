Magliolo/Sassello. I cumuli di pioggia che hanno colpito in queste ore il territorio savonese hanno creato nuove emergenze e disagi alla viabilità.

Questa mattina, infatti, si è verificata una doppia frana, sulla SP 490 e la SP 49, con l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 10:45, il distaccamento finalese è intervenuto al km 32 della SP 490 a causa di una frana che ha interessato parzialmente la carreggiata. Dalla parete si sono staccati circa 100 metri cubi di materiale roccioso. Una parte dei detriti è stata fermata dalle reti di protezione già presenti.

Per garantire la sicurezza degli automobilisti, la SP 490 è stata chiusa al traffico in attesa dei lavori di messa in sicurezza e rimozione del materiale. La chiusura interesserà il collegamento viario compreso tra la fine dell’abitato di Canova ed il ristorante “Din”.

Sul posto sono intervenuti i cantonieri, la geologa della provincia e la polizia locale di Magliolo. Altri movimenti franosi sono stati segnalati nello stesso tratto poco più a valle.

guarda tutte le foto 7



Doppia frana sulle Sp 490 del Melogno e la 29 del Sassello

Poco dopo le ore 12.00, invece, i Vigili del Fuoco Volontari di Sassello sono intervenuti per una frana sulla SP 49, in località Prato Vallarino: circa 5 metri cubi di materiale sono scesi sulle corsie di marcia.

Si è provveduto a sgomberare la carreggiata dallo smottamento e pulire la sede stradale dai residui di materiali che avevano in precedenza invaso la strada provinciale. Anche in questo caso in corso valutazioni sulla pericolosità del versante franato.