“Le Serre Village in Festa”, Ciangherotti: “Quello che mancava ad Albenga, ma per gli eventi serve migliore programmazione”

“Le Serre Village in Festa” è la festa che mancava ad Albenga. Sessanta stand enogastronomici, street food, show cooking, conferenze, laboratori per bambini, spettacoli e musica: finalmente un evento che mette davvero in vetrina le aziende della nostra piana, quelle che ogni giorno lavorano la terra, trasformano, producono qualità, identità, sapore.

Un plauso sincero a Le Serre Coop e a tutti gli organizzatori: è grazie a loro se per tre giorni Albenga profuma di basilico, di focaccia, di vino buono e di orgoglio ingauno.

Piazza Caduti di Nassirya, allestita con cura e anima per l’occasione, fa davvero effetto: viva, ordinata, bella da vedere. E ogni sera, dalle 18 alle 23, diventa il cuore pulsante del nostro territorio agricolo, dove produttori, artigiani, famiglie e visitatori si incontrano in un’atmosfera vera, calorosa, ligure fino al midollo.

È cominciata ieri e dura fino a domani sera. Un consiglio spassionato: mollate il divano e andateci. “Le Serre Village in Festa” è una boccata d’aria buona, profuma di terra vera, di cose nostre. Non è la solita fiera senz’anima: qui c’è il cuore della piana ingauna, quella che lavora, produce, resiste. E che merita di essere vista, sostenuta, applaudita. Non partecipare sarebbe un delitto contro il buon senso.

Una nota dolente però c’è, e riguarda l’amministrazione comunale, che pur conoscendo da mesi la programmazione di questo evento, ha permesso che si sovrapponesse ad un altro appuntamento importante per la città. Una svista grave. In una Albenga che di eventi ne ha pochi, sarebbe bastato un minimo di buon senso per evitare sovrapposizioni inutili e dannose. Meglio sarebbe stato distribuire gli appuntamenti su più weekend, così da animare la città ogni fine settimana. Ma si sa, programmare richiede visione, e non tutti ce l’hanno.

Albenga merita di più. E i cittadini, intanto, si godano questa bella occasione. Io ci sono stato, e voi?