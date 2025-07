Lavoro, Pasa (Cgil Savona) lancia l’allarme: “I giovani fuggono, nel savonese il dato peggiore della Liguria. Politica paralizzata”

Savona. La Cgil di Savona lancia un nuovo, forte allarme sulla condizione economica e sociale del territorio.

“I dati occupazionali e demografici continuano a peggiorare – spiega Andrea Pasa, segretario provinciale – mentre la politica, a ogni livello, si mostra incapace di affrontare le sfide con decisione e visione. Nel 2024, oltre 2.100 giovani liguri tra i 18 e i 39 anni hanno lasciato la regione per trasferirsi all’estero, con un incremento del +23,4% rispetto all’anno precedente. La provincia di Savona segna il peggior dato della Liguria: +40,2%. Una fuga di capitale umano che impoverisce il tessuto sociale e produttivo. Il primo trimestre 2025 conferma il trend negativo anche sul fronte occupazionale. I dati INPS indicano che in Liguria le nuove assunzioni sono diminuite del -14,1% rispetto al 2024.

Ancora una volta Savona è maglia nera con un calo del -20,1% (-1.878 contratti). Particolarmente colpiti commercio, turismo, trasporti, servizi e costruzioni”.

“Questa tendenza va fermata a tutti i costi. La scelta politica di spostare l’economia savonese verso il terziario ha prodotto solo precarietà e bassi salari. Senza un apparato industriale forte e innovativo, il territorio non ha futuro – aggiunge Pasa -. A mancare, denuncia il sindacato, è un confronto serio e strutturato sullo sviluppo dell’economia locale. Nessuna proposta, nessun progetto, nessuna visione emerge dalla politica locale, provinciale e regionale”.

“Il vero ostacolo non è la carenza di risorse, ma la mancanza cronica di decisioni, il continuo scaricabarile tra enti e istituzioni. I progetti vengono rinviati, insabbiati o bloccati. Così il territorio affonda nel declino. La CGIL ribadisce il proprio impegno, con decine di piattaforme presentate in questi anni su sanità, politiche sociali, sviluppo sostenibile, salute e sicurezza sul lavoro, infrastrutture e contrasto al caporalato. Ma da sola non basta. Governare significa scegliere, anche quando è difficile o impopolare. Continuare a rinviare ogni decisione per calcolo elettorale o per paura sta condannando la provincia di Savona a un lento ma inesorabile declino. La CGIL lancia un appello forte e chiaro alla politica: basta immobilismo. Serve una visione. Serve trasparenza. Ma soprattutto serve coraggio”, conclude Pasa.