L’Albingaunia parte all’insegna di correttezza e orgoglio, Feroleto: “Tutto quello che è successo non dovrà mai più accadere”

Albenga. Una conferenza stampa che non ha solo un valore formale. Anzi, l’incontro di oggi tra la nuova Albingaunia e il pubblico è il simbolo di una ripartenza. Cancellare gli ultimi drammatici mesi dell’Albenga calcistica e proiettarsi con ottimismo verso il futuro. Insomma, un nuovo capitolo sta per cominciare per continuare una storia gloriosa.

Proprio sul concetto di ripartenza, afferma il dg Emanuele Feroleto, intercettato ai margini della conferenza: “Il riscontro di questa mattina ci fa davvero piacere ed è già la prima vittoria, significa che la città ci sta vicino e crede in noi. Questo deve essere un punto di partenza per dimenticare il recente passato e chiarire che certe persone ad Albenga non sono più le benvenute. Tutto quello che è successo non dovrà mai più accadere“.

Ha parlato anche Gabriele Patrucco, presidente dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno: “Ad Albenga fa quasi notizia l’organizzazione che abbiamo mostrato. Siamo persone che non abbiamo nulla da nascondere, ci viene più facile comunicare quello che stiamo facendo. Siamo orgogliosi del nostro lavoro: ci stiamo mettendo passione, impegno e onestà intellettuale. Ringrazio tutte le persone che sono venute a seguirci, ma anche chi è più scettico: l’Albenga è di tutti. Sarebbe una grande vittoria convincere anche chi crede meno nel nostro operato“.

Se l’aspetto storico è chiaramente il focus di questa prima fase, il lato sportivo è quello che poi conterà davvero. E su questo, interviene ancora Feroleto: “Mister Poggi l’anno scorso fu accolto con sorpresa, ma per me non lo è mai stato. Daniele è fortissimo, a Vadino ha fatto un lavoro incredibile. La squadra ha giocato sempre bene a calcio e ha mantenuto lo spogliatoio unito, anche quando i risultati non arrivavano. Sono un grande fan. È anche l’allenatore più giovane nella storia della squadra della nostra città e questo vuol dire tanto. Siamo convinti che farà un grande lavoro, sfruttando una rosa competitiva che se la giocherà tutte le domeniche”.

Aggiunge poi, in chiusura, Patrucco: “È anche bello che Feroleto e Poggi giocavano insieme: tutto torna. In queste cose noi ci crediamo”. Infine, le due parole chiave della nuova Albingaunia: “Correttezza e orgoglio”.