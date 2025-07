Laigueglia. “Navigare tra cetacei e pesci in un mare di quiz”. E’ il titolo della curiosa iniziativa promossa dall’Aquilia Asd Scuola Vela Laigueglia per martedì 15 luglio dedicata ai bambini dai 7 ai 12 anni. In programma il gioco dell’oca a squadre a tema marino con merenda finale e premiazione alle 21,30 sulla Terrazza Giuliano.

Progetto a cura di Eliana Aiello e realizzazione grafica a cura di Elena Carrara e Bruno Menzio. L’evento gode del patrocinio del Comune di Laigueglia.

Così commenta l’iniziativa Alessandro Chirivì, Capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, alla cultura ed alla valorizzazione delle tradizioni: “Questa interessantissima iniziativa della Scuola Vela consentirà ai bambini ed ai ragazzi che parteciperanno di imparare, divertendosi e stando insieme, qualcosa di più sull’ecosistema marino, sulle creature che lo abitano e sulle tradizioni secolari del nostro borgo che da sempre trae sostentamento dal mare, il nostro oro blu, e dalle attività che in esso si svolgono” continua Chirivì “è compito dell’amministrazione comunale promuovere incessantemente, a partire dai più piccoli, la cultura del rispetto dell’ambiente marino e della biodiversità che in esso vive e convive con la comunità locale, imparando ad utilizzare le risorse che la natura ci ha messo a disposizione in maniera utile e sostenibile; per questo motivo sono molte le attività organizzate dal Comune per i bambini, ed i diversamente bambini, che hanno come tema centrale il mare, dalle passeggiate naturalistiche sulla battigia alla scoperta dei piccoli animali presenti, allo snorkeling guidato, alle serate ed ai pomeriggi di divulgazione scientifica ed educazione ambientale, alle esperienze per imparare a riconoscere le tracce della nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, ormai ospite fisso delle spiagge della Riviera”.