L’Aias di Savona senza sede, in pericolo l’assistenza a 350 disabili. Appello a Russo e Bucci per un intervento bipartisan

Savona. L’Aias di Savona è un’eccellenza della città, un indispensabile presidio sanitario e sociale con una efficace e consolidata tradizione di assistenza ai disabili. Nacque nel 1970 su iniziativa di famiglie di bambini disabili, coordinate da Claudio Bertolotto, benemerito cittadino cui spetterebbe di diritto l’intitolazione di una spazio a Savona. L’obiettivo era ed è l’inclusione delle persone con disabilità, che passa ovviamente attraverso l’assistenza, le cure, la riabilitazione.

Stavamo per scrivere, come sempre quando affrontiamo questo argomento, “l’Aias di via Famagosta”, ma purtroppo non è più così. Nell’agosto dell’anno scorso ha dovuto infatti trasferirsi in via Nizza 35/A, vicino ai Vigili del fuoco, perché la sede di via Famagosta è diventata inagibile per problemi strutturali.

La sostanza è che l’Aias oggi deve affrontare ingenti spese impreviste, che mettono in pericolo la sua stessa esistenza e il futuro delle ben 350 persone con disabilità che assiste a vario titolo, anche se all’Aias, guidata e composta da persone perbene, sono al lavoro per scongiurare un’eventualità che nessuno vuole neppure prendere in considerazione. La stabilità dell’edificio di via Famagosta è compromessa, sembrerebbe aggravata per il passaggio nel sottosuolo della “talpa” per gli scavi dell’Aurelia bis.

Spiega Maria Luisa Madini, presidente Aias, assistita in questo suo lavoro da un nutrito numero di consiglieri, aumentati negli ultimi tempi tanto da formare un “consiglio allargato”, e in particolare da alcuni collaboratori molto attivi: “La sede di via Famagosta ha problemi strutturali alle fondazioni che sono risolvibili con una radicale ristrutturazione o meglio ancora con una completa ricostruzione, dal costo approssimativo di un milione di euro”.

Ma come può un’associazione come l’Aias affrontare una spesa così ingente? “Noi possiamo intervenire in piccola parte con un mutuo, ma il problema si risolve accedendo a Fondi strategici della Regione. Per questo abbiamo interessato il Comune, che segue la pratica con il sindaco Marco Russo, alcuni assessori e ultimamente in particolare il vice sindaco Elisa Di Padova. E’ evidente che ci sia l’interessamento dell’amministrazione comunale, che ringraziamo, ma purtroppo per ora senza alcun orizzonte pratico e tempestivo, anche per la complessità evidente di un iter burocratico e amministrativo così complicato”.

Nel frattempo il tempo passa e l’affitto di via Nizza va pagato… “Purtroppo si’, ma riusciamo ad andare avanti grazie alle nostre attività e alla comprensione del proprietario dello stabile, l’ingegner Assandri, che ci ha ridotto il canone da 5000 a 3000 euro al mese. Un intervento determinante”.

Ancora Madini: “Nel frattempo proseguiamo sugli studi e i progetti per la nuova sede, grazie al lavoro degli ingegneri Pacini e Lagasio, fondamentale per la nuova sede e quindi la sopravvivenza stessa dell’Aias”.

Arriviamo dunque alla politica, a cui tocca evidentemente farsi carico del problema e farlo in tempi rapidi. Occorre intanto che la politica sia unita, che la Città di Savona eviti polemiche e divisioni (qualche avvisaglia c’è già stata) in nome di un evidente interesse superiore. Savona Medaglia d’oro al Valor militare per la Resistenza (la citazione non ci sembra a sproposito, essendo stata combattuta anche per la difesa dei più deboli) deve compattarsi e mobilitarsi per assicurare rapidamente un futuro all’Aias.

A proposito di politica. Abbiamo parlato del Comune e di fondi regionali, quindi il sindaco Marco Russo e il presidente della Regione Marco Bucci, che già in passato hanno dimostrato di saper interloquire, sembrano gli attori giusti per affrontare questo problema. I reciproci numeri di telefono li conoscono, uno è di sinistra, l’altro di destra, quale miglior occasione per un compromesso?

Per quanto può fare un giornale (a volte serve…) IVG.it e’ a disposizione per seguire una vicenda così importante. Forza Aias.