Lago dei Gulli, il WWF interroga il Comune di Sassello: “Serve chiarezza sulle limitazioni al traffico”

Sassello. Il Comitato delle Guardie WWF di Savona ha inviato una richiesta formale all’amministrazione comunale di Sassello per ottenere chiarimenti in merito alla gestione del transito veicolare nella zona del Lago dei Gulli, un’area di pregio ambientale e naturalistico.

Scrivono dal Comitato: “Negli scorsi anni, la Polizia Locale del Comune aveva emanato ordinanze specifiche per limitare l’accesso ai veicoli nella zona, riconoscendone il valore paesaggistico e la delicatezza dell’ecosistema, anche alla luce del fatto che parte dell’area ricade in una Zona Speciale di Conservazione e nel Geoparco Unesco. Le limitazioni erano giustificate anche da motivi di sicurezza, considerando la pericolosità del percorso che attraversa pareti rocciose e costeggia un dirupo di circa trenta metri, senza protezioni. Attualmente, risultano ancora in vigore ordinanze che vietano il transito pedonale e veicolare in alcune aree specifiche, tra cui il ponte che conduce al Lago dei Gulli, e che impongono il divieto di transito notturno per i veicoli non autorizzati”.

“Tuttavia, secondo quanto riportato da organi di stampa, il Comune di Sassello non avrebbe intenzione di rinnovare queste limitazioni. Un’eventualità che preoccupa il WWF, alla luce dei rischi connessi a un uso indiscriminato dell’area: campeggi abusivi, accensioni di fuochi, abbandono di rifiuti, disturbo alla fauna selvatica e pericoli per la sicurezza pubblica”, spiegano in una nota.

Il Comitato sottolinea come “le ordinanze degli anni scorsi abbiano dato risultati positivi, riducendo sensibilmente tali criticità. Pertanto, chiede al Comune di Sassello di chiarire:

Se sono stati adottati provvedimenti strutturali per superare le problematiche alla base delle ordinanze tuttora vigenti;

In caso affermativo, di fornire la documentazione relativa agli interventi eseguiti;

In caso contrario, di dare comunque riscontro formale;

E, se le criticità risultano ancora presenti, di rettificare pubblicamente le dichiarazioni stampa apparse in questi giorni”.

Il Comitato WWF ribadisce “l’importanza di garantire una gestione responsabile e sostenibile di un’area così fragile, chiedendo trasparenza e attenzione alle istituzioni”.