La proposta di “Impegno per Finale”: “In via Dante almeno una pista ciclabile provvisoria”

Finale Ligure. Il gruppo di minoranza di “Impegno per Finale” ha presentato un ordine del giorno per chiedere all’amministrazione del sindaco Angelo Berlangieri la realizzazione di una pista ciclabile temporanea in via Dante.

“Una proposta costruttiva che vuole dare un suggerimento all’amministrazione – commenta il gruppo di Guzzi, Brichetto, Geremia e Montanaro – Aver abbandonato il progetto già avviato riteniamo sia stato un grandissimo errore. I lavori del Consorzio su acquedotto e poi su fognature (che erano già previsti dalla precedente amministrazione ma in tempi e modi molto diversi da come si stanno facendo ora) hanno creato disagi fino a metà luglio senza risolvere nulla. Rifare un progetto già finanziato ed autorizzato riteniamo sia assurdo, interrompere un percorso già avviato riteniamo sia controproducente per la Città e la Comunità e il colpo all’immagine della ‘Finale Capitale dell’outdoor’ è estremamente negativo”.

“La nostra proposta è quella di attivare una ciclabile provvisoria visto che gli spazi ci sono ed i parcheggi son stati già aumentati dalla precedente amministrazione prima di iniziare il cantiere. In questo modo daremo un senso alla strada allargata e proveremo ad utilizzare un nuovo percorso ciclabile che sarebbe il primo nel nostro Comune. Questa ciclabile, insieme a quella prevista su Via Brunenghi (altro progetto già pronto ma accantonato) sarebbe stato un circuito di collegamento Marina/Borgo e Borgo/Marina molto utile e necessario. Ritardare di anni tali iniziative è un gran peccato per il territorio. Un vero danno. In questo modo cerchiamo di limitare i danni”, conclude il gruppo consiliare.

Di seguito l’ordine del giorno.

Premesso che:

– il progetto approvato di Via Dante finanziato ed autorizzato dalla precedente amministrazione prevede la creazione di una pista ciclabile che collega Borgo a Marina

– il primo lotto concluso a luglio 2024 ha permesso un notevole allargamento della attuale carreggiata finalizzato a creare coi lotti successivi nuovi parcheggi, nuove piantumazioni ed una nuova pista ciclabile

– l’attuale amministrazione non ha proseguito a finanziare l’intervento previsto

– l’attuale amministrazione ha più volte dichiarato di voler rinviare tale intervento nelle annualità successive lasciando di fatto la Via in oggetto in una situazione ibrida dal forte impatto negativo

Considerato che:

– il Comune di Finale Ligure rimane leader tra le destinazioni Outdoor

– tale opera pubblica sarebbe stata la prima pista ciclabile del Comune

– il progetto di riqualificazione di Via Brunenghi prevede un ulteriore pista ciclabile di collegamento Marina/Borgo strettamente collegata e connessa a quella di Via Dante

– a livello interregionale sta evolvendo il progetto della ciclovia Tirrenica che porterà un collegamento ciclabile anche zona mare

– il sistema di ciclabili all’interno del Comune di Finale Ligure potrebbe essere avviato proprio partendo da questo primo intervento

Si chiede:

– all’a.c. di predisporre una ciclabile provvisoria come era prevista a livello progettuale già autorizzato da tutti gli organi competenti , in modo che si possa valutare l’impatto e la funzionalità e contemporaneamente ovviare a questa situazione di disagio e di degrado in cui l’area è sottoposta da 1 anno

– all’a.c. di discutere e votare il presente odg nella prossima seduta di consiglio comunale