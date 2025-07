La compagnia Carabinieri di Alassio intensifica i controlli sul territorio: denunce per spaccio, porto abusivo d’armi e furto d’auto

Alassio. I carabinieri della compagnia di Alassio hanno rafforzato l’attività di controllo del territorio con l’inizio della stagione estiva.

Visto l’ingente afflusso turistico, l’Arma ha intensificato la presenza delle proprie pattuglie, con l’obiettivo di garantire l’ordine a la sicurezza pubblica, rassicurare la cittadinanza e scoraggiare comportamenti illeciti, in modo da consentire un clima sereno per residenti e turisti.

A partire dalla metà di giugno, infatti, sono stati eseguiti 517 controlli che hanno portato all’identificazione di 875 persone e verificare 323 veicoli. I servizi, estesi soprattutto su tutto il tratto litoraneo tra Alassio e Laigueglia, si sono concentrati in particolare presso la stazione ferroviaria di Alassio, nel “budello” e nella zona del Pontile Bestoso, aree di maggiore afflusso e sensibilità sotto il profilo della sicurezza, anche con l’utilizzo della nuova stazione mobile carabinieri elettrica in dotazione al comando provinciale di Savona.

Nel corso delle attività diverse persone sono state deferite all’autorità giudiziaria dalle stazioni carabinieri di Alassio e Laigueglia, oltre all’Aliquota radiomobile della compagnia, per reati di varia natura, tra cui di particolare rilievo.

Un 30enne tunisino senza fissa dimora è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché dopo essere stato sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 91 grammi di marijuana. Nel corso dello stesso accertamento un 19enne marocchino è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo d’armi, in quanto è stato sorpreso in possesso di un coltello a molla della lunghezza di 14,5 centimetri.

Un 23enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato alla guida di un’auto oggetto di furto, subito recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Un 20enne residente in provincia di Milano è stato anch’esso denunciato per porto abusivo d’arma, in quanto a seguito di un intervento per lite nei pressi della discoteca “Le Vele” è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza di circa 9 centimetri.

Di pari passo con l’attività di presidio urbano, rimane alta l’attenzione sui controlli alla circolazione stradale, con particolare attenzione alla sicurezza alla guida dei veicoli. In totale sono state ritirate 4 patenti, con contestuale denuncia alla locale Autorità Giudiziaria, poiché sottoposti a controllo alcoltest sono tutti risultati positivi con tasso superiore a 0,8 g/l. Il valore più alto registrato è stato di 1,95 g/l, mentre uno di loro è stato sanzionato poiché si è rifiutato di sottoporsi al test.

Fondamentale, in questo ambito, si è rivelato l’uso degli etilometri e dei nuovi tamponi salivari, strumenti che consentono ai militari un controllo più efficace e immediato sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.

L’intensificazione dei controlli, che proseguirà nell’arco di tutta la stagione estiva, mira non solo al contrasto dei reati, ma soprattutto alla prevenzione, per scoraggiare la presenza di soggetti pericolosi e garantire che residenti e turisti, risorsa fondamentale per il territorio, possano godersi questi mesi in un clima di tranquillità e rispetto della legalità.